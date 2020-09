Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Öfingen – SG Kirchen-Hausen 2:3 (1:1). Die Gäste waren zunächst die bessere Mannschaft und gingen nach zehn Minuten durch Sherrif Jallow in Führung. Dann steigerten sich die Öfinger und drehten durch Tore kurz vor und nach der Pause die Partie. Zweimal war Mathias Zeller nach Eckbällen zur Stelle und netzte ein. Die Führung hielt nicht lange, da Elias Stihl (53.) den erneuten Ausgleich besorgte. Dann forderte Öfingen einen Elfmeter, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. In einer ausgeglichenen Schlussphase zeigte sich die SG effizient. Elias Stihl traf zum Auswärtssieg. Tore: 0:1 (10.) Jallow, 1:1 (44.) Zeller, 2:1 (46.) Zeller, 2:2 (53.) Stihl, 2:3 (83.) Stihl. ZS: 100. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SSC Donaueschingen – SV Eisenbach 2:2 (1:1). Der SSC war über weite Strecken der Partie die spielbestimmende Mannschaft. Bereits nach zwei Minuten traf Leon Ratzer für die Gastgeber, die in der Folge viele gute Chancen ausließen. Per Elfmeter glich Marco Wirbser für die Gäste kurz vor der Pause aus und drehte mit seinem Tor in Minute 57 die Partie. Zwar glich der SSC durch Thomas Minzer postwendend aus, ließ aber Chancen auf den Sieg liegen. Tore: 1:0 (2.) Ratzer, 1:1 (39.) Wirbser (FE), 1:2 (57.) Wirbser, 2:2 (60.) Minzer. ZS: 80. SR: Dominik Wehrle (Kleineisenbach).

SV Mundelfingen – SG Schluchsee/Feldberg 4:0 (3:0). Dem SV Mundelfingen ist die Rückkehr in die Kreisliga A geglückt. Der Aufsteiger war von Anfang an die bessere Mannschaft, ließ kaum Chancen zu und spielte seine Konter effizient aus. Robin Glunk brachte die Gastgeber nach sechs Minuten in Führung. Maurice Caviti legte wenig später nach. Daniel Schwarz machte noch in der ersten Hälfte mit dem dritten Tor den Deckel drauf. Danach beruhigte sich das Spiel. Glunk setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (6.) Glunk, 2:0 (15.) Caviti, 3:0 (32.) Schwarz, 4:0 (76.) Glunk. ZS: 100. SR: Axel Amann (Bettmaringen).

FC Lenzkirch – SV TuS Immendingen 2:4 (0:2). Immendingen gewann im Duell zweier Aufstiegsaspiranten verdient. In Hälfte eins waren die Gäste klar besser und führten zur Pause nach Toren von Jaruka Ndow sowie Finn Ebertsch verdient mit 2:0. Danach war das Spiel auf des Messers Schneide. Lenzkirch stand dicht vor dem Anschlusstreffer. Stattdessen machte Ndow (83.) mit dem 0:3 alles klar. In der wilden Schlussphase verkürzte Fabian Gamp mit einem Doppelpack für die Hausherren. Der Auswärtssieg geht unterm Strich in Ordnung. Tore: 0:1 (4.) Ndow, 0:2 (20.) Ebertsch, 0:3 (83.) Ndow, 1:3 (84.) Gamp, 2:3 (90.+3) Gamp (FE), 2:4 (90.+4) Ndow. ZS: 150. SR: Florian Merz (Untermünstertal).

FC Pfohren – SG Unadingen/Dittishausen 0:1 (0:1). Das Tor des Tages fiel bereits in Minute zwei: Christian Siebler stand nach einem schnellen Doppelpass durch das Zentrum frei vor dem Tor und schob souverän ein. Pfohren enttäuschte auf ganzer Linie und erarbeitete sich kaum Chancen. Daher geht der Auswärtssieg für die stabil stehende SG Unadingen/Dittishausen in Ordnung. Tore: 0:1 (2.) Siebler. ZS: 120. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Hinterzarten 3:0 (1:0). Die SG begann stark und ließ bereits in den Anfangsminuten zahlreiche klare Chancen aus. Die Überlegenheit wurde in Minute 38 durch das 1:0 von Jan Fluk belohnt. Nach der Pause hielt Hinterzartens Torhüter zunächst einen Handelfmeter, den spielentscheidenden Doppelschlag durch Fabian Fendt und Marcel Martin konnte er jedoch nicht verhindern. Eine defensiv stabile und spielfreudige SG gewann letztlich verdient mit 3:0. Tore: 1:0 (38.) Fluk, 2:0 (71.) Fendt, 3:0 (74.) Martin. ZS: 200. SR: Fabian Benning (Dauchingen). Bes. Vork.: SG vergibt Handelfmeter (65.).