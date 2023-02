Schwenninger unterliegen Eisbären Berlin mit 4:6 und kassieren zwei Tore in eigener Überzahl. Die Schwarzwälder starten wieder einmal mit einem katastrophalen ersten Drittel.

Es war einer dieser seltenen Abende in der laufenden DEL-Saison, an denen Schwenningens Trainer Harold Kreis drei seiner vier Sturmreihen änderte. Brandon DeFazio spielte an der Seite der Spink-Zwillinge und Mitch Wahl zwischen Alexander Karachun