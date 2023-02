Ringen: Nach nur einem Jahr in der Oberliga verabschiedet sich der SV Triberg bereits wieder aus Südbadens höchster Ringer-Liga. Sportlich hatten die Triberger den Verbleib in dieser Klasse zwar geschafft. Der Verein zieht jedoch seine Mannschaft zurück und startet einen Neuanfang in der Bezirksliga.

In der Oberliga-Saison 2022 zeigte der SVT als Aufsteiger lange Zeit starke Leistungen, mauserte sich sogar zum Titelkandidaten. Doch gegen Ende der Runde war es abrupt vorbei mit der Euphorie. Tiefpunkt war das Derby vor heimischer Kulisse gegen den KSK Furtwangen Anfang Dezember. Zu diesem Duell vor großer Kulisse konnten die Triberger nicht genügend Ringer stellen und hatten bereits vor dem ersten Einzelduell 0:36 verloren. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass es offenbar Differenzen mit den Brüdern Lukas und Jonas Benzing gegeben hatte.

Der Triberger Neustart 2023 ist der zweite innerhalb von fünf Jahren. Nach der Saison 2017 zogen sich die Wasserfallstädter aus der 2. Bundesliga zurück und mussten 2018 in der Verbandsliga antreten. 2021 gelang dann als Vizemeister der Aufstieg in die Oberliga. Nun geht es drei Etagen tiefer weiter.

Kai Rotter bleibt trotz des Rückzuges weiterhin Trainer bei seinem Heimatverein: „Ich bin kein Typ, der einfach so hinschmeißt. Ich will dem Verein beim Neuaufbau helfen. Wichtig ist für mich, dass viele Jungs da sind, die motiviert und lernwillig sind.“

Rotter kann den Schritt der Vorstandschaft nachvollziehen: „Wir hatten im Oberliga-Team so gut wie keine Eigengewächse mehr. Da sollte aber in so einer Liga das Ziel sein.“ Rotter geht davon aus, dass aus dem letztjährigen Oberliga-Kader lediglich noch die beiden Triberger Erik Ragg und Aaron Pfaff zur Verfügung stehen werden.

Deutsche Meisterschaften in Triberg

Immerhin steht dem Triberger Verein ein positives Ereignis bevor. Anfang März ist der Verein Ausrichter der deutschen Junioren-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil.