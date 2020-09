Volleyball-Regionalliga, Damen: Drei Wochen vor dem Punktspielauftakt hat sich der Kader des TV Villingen kurzfristig sogar auf 14 Spielerinnen erweitert. Nach der Rückkehr von Zuspielerin Ramona Dietrich (wir berichteten) hat sich nun auch Michelle Spomer wieder angemeldet. Spomer war wie Dietrich vor eineinhalb Jahren verabschiedet worden, nachdem es die heute 21-Jährige aus beruflichen Gründen nach Freiburg gezogen hatte. Jetzt ist die Mittelblockerin wieder zurück und wird die Rückennummer vier erhalten. „Michelle kennt alle Abläufe bei uns und wird sich schnell wieder integrieren“, sagt Trainer Sven Johansson, der mit nunmehr 14 Spielerinnen ein kleines Luxusproblem hat. Entgegen kommt den Villingern, dass durch eine Regeländerung am Spieltag jetzt auch 14 Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen erlaubt sind, nachdem bisher die Zahl zwölf das Maximum darstellte. Somit dürfen alle Spielerinnen auch auflaufen. Zudem bringt die personelle Aufstockung die Chance, im Training noch besser und gezielter zu arbeiten.

TV Villingen Ramona Dietrich meldet sich zurück Das könnte Sie auch interessieren

Unterdessen haben die Villinger an einem Turnier in Offenburg teilgenommen. Dort musste sich ein urlaubsbedingt ersatzgeschwächtes Team dem VC Offenburg mit 0:3 und dem VfR Umkirch mit 1:2 geschlagen geben. „Auch wenn ich längst nicht meine Wunschformation hatte, waren die Spiele wichtig für uns. Beide Gegner stehen unmittelbar vor dem Punktspielstart und waren daher auch in der Vorbereitung schon einige Schritte weiter“, ergänzt Johansson. Die Generalprobe für den eigenen Punktspielstart werden die Villingerinnen am Samstag, 19. September, simulieren. Dann soll auch einen Probeaufbau unter Corona-Auflagen der Vereinsführung erfolgen. Ein Testspielpartner wird noch gesucht.