Fußball: Nachdem am Mittwoch von politischer Seite beschlossen wurde, die seit 2. November geltenden Corona-Beschränkungen bis zu den Weihnachtsfeiertagen aufrechtzuerhalten und es damit insbesondere keine Lockerungen für den Amateursport geben wird, wurden nun auch die Oberliga-Spiele bis zum Jahresende abgesetzt. Dies teilte der Württembergische Fußball-Verband mit.

Der Verband ist federführend für die Oberliga. Der Südbadische Fußballverband hatte bereits vor gut zwei Wochen Wochen die vorzeitige Winterpause bis hinauf zur Verbandsliga eingeläutet. Wie es mit dem Fußball im kommenden Jahr weitergeht, ist derzeit noch völlig unklar.

Die 21 Oberligisten hatten noch in der vergangenen Woche die leise Hoffnung, im Dezember zwei oder drei Spieltage austragen zu können. Daraus wird nichts mehr. Die vorgesehenen Partien am Wochenende 11./12., Mittwoch 16. und am Wochenende 19./20. Dezember finden, wenn überhaupt, erst im kommenden Jahr statt.

Für Arash Yahyaijan kommt die Entscheidung nicht überraschend. „Es hatte sich bereits am vergangenen Sonntag abgezeichnet, dass der Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert wird“, sagt der Sportvorstand des FC 08 Villingen. Er rechnet auch nicht damit, dass die Mannschaft im Januar auf den Platz darf. Yahyaijan: „Wenn wir im Februar trainieren und im März wieder spielen könnten, wäre ich schon zufrieden.“