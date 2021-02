Sport: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben am Mittwoch den Corona-Lockdown verlängert. Für die meisten Amateursportler bedeutet dies, dass ihr Hobby zumindest bis Anfang März untersagt ist. Während die Volleyballer und Handballer bereits die Saison abgebrochen haben, ist die Entscheidung bei anderen Hallensportlern noch offen. Der SÜDKURIER hat bei einigen Beteiligten nachgefragt:

Volleyball „Das tut schon weh“ – TV Villingens Trainer Sven Johansson im Interview Das könnte Sie auch interessieren

Handball

Der drei Handball-Verbände in Baden-Württemberg teilten am Donnerstagmorgen mit, dass die Saison 2020/21 vorzeitig beendet ist. Eine Wertung der Spielzeit gibt es nicht. In den Ligen der drei Verbände gibt es keine sportlichen Auf- oder Absteiger. Die Funktionäre wollen ihre Aktivitäten nun auf die Spielrunde 2021/22 fokussieren. Im Bereich der Jugend zielen diese weiterhin auf eine sportliche Qualifikation für die kommende Runde. Über eventuellen Auf- und Abstieg in der 3. Bundesliga ist noch nicht entschieden. Ebenso laufen Überlegungen, wie – sofern der Mannschaftssport wieder zugelassen wird – der Handball bis zum Beginn der neuen Saison gefördert werden kann.

Für Stephan Lermer, Abteilungsleiter und Spieler beim Handball-Landesligisten TV St. Georgen, war die Entscheidung der Verbände überfällig. „Ich rechne mit einem Abbruch und sehe auch keine Alternative“, sagte Lermer bereits Anfang Januar. Nach dem gestrigen Entschluss meinte er: „Ich halte diese Entscheidung für die einzig Richtige. Wenn wir im September in die neue Saison starten könnten, wäre das ein großer Erfolg.“

Sport „Ich sehe keine Alternativen“ Das könnte Sie auch interessieren

Tischtennis

Bei den Tischtennis-Spielern in Baden-Württemberg soll am heutigen Freitagabend eine Entscheidung fallen, wie es weitergeht. „Ich denke, es geht in Richtung Saisonabbruch. Noch ist aber nichts festgelegt“, sagt der Furtwanger Klaus Scherzinger, zuständig für die Region Südbaden im Tischtennis-Verband Baden-Württemberg. Bislang hatten die Funktionäre und Spieler gehofft, dass die Saison am Wochenende 6./7. März fortgesetzt werden kann. Aufgrund des verlängerten Lockdowns wäre frühestens das Wochenende 13./14. März möglich. „Allerdings“, so Scherzinger, „müssen wir auch berücksichtigen, ob die Kommunen dann die Sporthallen zur Verfügung stellen können.“

Basketball

Während die Wiha Panthers aus Schwenningen als Profis eingestuft wurden und keine Corona-Pause machen mussten, liegt bei den Amateur-Basketballern das Spielgerät seit Monaten im Schrank. Der Basketball-Verband Baden-Württemberg hat noch Hoffnung, dass die Saison weitergeführt werden kann. „Wir können rein rechtlich noch bis Ende Juni spielen. Deshalb müssen wir derzeit auch noch nicht entscheiden, ob es einen Abbruch geben muss“, sagt Verbands-Vizepräsident Sebastian Boschert, der für den Spielbetrieb zuständig ist. Die Basketballer hoffen, dass sie nach den Osterferien Mitte April die Saison fortsetzen können. Laut Boschert könnte die Runde aber auch zu Ende gespielt werden, wenn erst Mitte Mai wieder Spiele bei den Amateuren erlaubt sind.