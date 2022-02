von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Wiha Panthers – Tigers Tübingen (Sonntag, 17 Uhr). Nach dreiwöchiger Zwangspause haben die Panthers endlich wieder ein Pflichtspiel. Nachdem an den beiden vergangenen Wochenende die Partien gegen Vechta und Hagen aufgrund von Corona-Fällen bei den gegnerischen Teams abgesagt werden mussten, empfangen die Schwenninger Basketballer am Sonntag die Tigers Tübingen zum Derby in der Deutenberghalle.

Zuletzt gelang der Mannschaft von Trainer Alen Velcic ein wichtiger Heimsieg gegen die Uni Baskets Paderborn nach zweifacher Verlängerung (111:104), ehe der Basketball für zwei Wochen ruhte. „In der unerwarteten Pause hatten wir die Gelegenheit, die Neuzugänge Demarkus Stuckey und Robert Drijencic besser in unser System zu integrieren. Jetzt sind wir für die entscheidende Phase der Saison komplett und wollen voll angreifen“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic.

Nachdem sich der Kader der Schwenninger bereits im Januar mit Rekonvaleszenten und Neuzugängen gefüllt hatte, kehrt nun mit Chris Frazier auch der Kapitän der Mannschaft zurück. 85 Tage nach seiner schweren Schulterverletzung kann der 31-jährige Shooting Guard früher als zunächst geplant sein Comeback feiern.

Mit voller Kapelle wollen die Panthers in der Rückrunde das Feld von hinten aufrollen und das Saisonziel Playoffs nach einer schwierigen zweiten Hälfte der Hinrunde erreichen. „Die nächsten Spiele werden zeigen, wohin unsere Reise in dieser Saison geht“, glaubt Alen Velcic. Von Vorteil für die Schwenninger ist dabei sicherlich, dass vier der nächsten fünf Partien in der heimischen Deutenberghalle ausgetragen werden.

Bei den Tigers Tübingen wurde im vergangenen Sommer eine neue Ära eingeleitet. Nach dem Abgang des langjährigen Geschäftsführers und Managers Robert Wintermantel wurde zunehmend auf junge Basketballer gesetzt. Tübingens ältester Spieler ist Till-Joscha Jönke mit 30 Jahren. Neben den beiden Amerikanern Isaiah Crawley und Ryan Mikesell füllen junge Spieler wie Mateo Seric oder der finnische Point Guard Aatu Kivimäki große Rollen aus. Der neue Kurs zahlt sich aus: Als Drittplatzierter gelten die Tübinger mit 13 Siegen und nur fünf Niederlagen als die Überraschungsmannschaft der Saison. Zuletzt mussten die Tigers Corona-bedingt ebenfalls zwei Spieltage aussetzen und kommen beim Gastspiel in Schwenningen aus der krankheitsbedingten Spielpause zurück.

Dass die junge Tigers-Mannschaft jeglichen Widrigkeiten trotzt, hat sie im Lauf der Saison bereits bewiesen. Obwohl die heimische Paul Horn-Arena zu Beginn der Saison nicht zur Verfügung stand und die Tübinger überwiegend Auswärtsspiele bestreiten mussten, trumpften die Universitätsstädter von Anfang an groß auf.

Auch die Panthers bekamen das im Hinspiel zu spüren. Am Vorweihnachtsabend entrissen die Tübinger in einem Herzschlagfinale den Panthers den schon sicher geglaubten Sieg. Aatu Kivimäki wurde mit einem verwandelten Dreipunktewurf Sekunden vor Spielende zum Matchwinner, der seiner Mannschaft den 74:73-Sieg sicherte. Velcic: „Wir haben uns im Hinspiel unter Wert verkauft. Jetzt sind wir in einer völlig anderen Verfassung und haben mit vollem Kader taktisch ganz andere Möglichkeiten. Tübingen kommt aus der Quarantäne, und man wird schauen müssen, in welcher Form die Mannschaft aus der langen trainingsfreien Zeit kommt.“

Die Veranstaltung findet unter 2G-Regelung vor bis zu 750 Zuschauern statt. Neben dem Online-Ticketshop können Kurzentschlossene auch an der wieder eingesetzten Abendkasse Eintrittskarten erstehen. Wer sein Ticket für die Partie gegen Tübingen an der Abendkasse kauft, kann sich gleich den „Schwabenpack-Deal“ sichern und erhält sein Ticket für das Mittwochspiel gegen Kirchheim mit 20 Prozent Rabatt. Rund um das Spiel sind weitere Aktionen mit Sponsoren geplant.