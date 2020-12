von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Andreas Binder wird die Sportfreunde Neukirch am Saisonende verlassen. Nach „einvernehmlichen Gesprächen“ einigten sich der Verein und Binder darauf, dass Binders Zeit als Neukircher Coach nach zwei Jahren im Sommer 2021 enden wird. „Wir schätzen die Trainerarbeit von Andy sehr. Er hat von Beginn an neuen Schwung und Ideen in unser Team gebracht“, lobt Thilo Bärmann, der Spielausschussvorsitzende der Neukircher, den scheidenden Coach.

Trainer und Mannschaft seien nun weiterhin motiviert und wollen in der unter besonderen Vorzeichen stehenden Rückrunde noch den bestmöglichen Tabellenplatz erreichen. Aktuell stehen die Neukircher auf Rang zehn.