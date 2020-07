Fußball: Auch im Bezirk Schwarzwald rollt der Ball zu einem früheren Zeitpunkt als ursprünglich geplant. Die Bezirksliga startet am Wochenende, 22./23. August. Die A- und B-Kreisligen eröffnen die Saison am 5./6. September.

Kuno Kayan, der Vorsitzende des Fußballbezirks Schwarzwald, erläutert den frühen Saisonstart so: „Da wir in der Bezirksliga 17 Mannschaften und damit ein Team mehr haben als bisher, müssen wir einen 18er-Schlüssel anwenden. Der Saisonstart erfolgt aufgrund der Relegationsspiele in enger Abstimmung mit dem Bezirk Bodensee. Dort sind in der Bezirksliga 18 Vereine vertreten.“

Trotz des frühen Saisonstarts lassen sich in der Bezirksliga Spieltage unter der Woche nicht vermeiden. Kayan: „Wir werden im Herbst zwei Mittwochspieltage terminieren.“