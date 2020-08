von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – SC Durbachtal (Sonntag, 17 Uhr). (sk) Die Donaueschinger starten mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger in ihre zweite Verbandsliga-Saison. Einmal mehr zählt für die Elf von Trainer Tim Heine nur der Klassenerhalt. „Wir wollen uns in der Liga etablieren. Drei Punkte zum Auftakt wären in vielerlei Hinsicht enorm wichtig“, betont Heine auch vor dem Hintergrund, dass die Donaueschinger in der vergangenen Saison auf eigenem Platz einige sicher geglaubte Punkte noch vergeben haben.

DJK Donaueschingen „Wir müssen mehr Biss zeigen“ – SÜDKURIER-Interview mit Tim Heine Das könnte Sie auch interessieren

Die Gäste kassierten in den 18 Spielen der vergangenen Landesliga-Saison in der Staffel 1 nur eine Niederlage und zeichneten sich durch einen starken Angriff aus. Im Schnitt erzielte Durbachtal 3,6 Tore pro Spiel. Der Verein entstand erst 2018 nach einer Fusion des TuS Durbach und des FV Ebersweier und spielt nun erstmals in der Verbandsliga. „Dubachtal wird zugetraut, in der Liga eine gute Rolle zu spielen. Wir haben den Gegner bereits gesehen und wissen um die Stärke in der Offensive. Andererseits haben auch wir offensiv Qualität, was möglicherweise für eine torreiche Partie spricht“, orakelt Heine. Wichtig für seine Elf sei es einmal mehr, einen Rückstand zu verhindern. „Gegentreffer vermeidest du nur mit viel Stabilität im Abwehrverhalten. Das muss noch stärker in die Köpfe meiner Spieler rein“, so Heine.

Fußball-Verbandsliga „Wir wollen uns etablieren“ Das könnte Sie auch interessieren

Neben Mike Tritschler und Raphael Künstler werden auch Brandon Beau Sheku Christiaan (Urlaub) und Christian Limberger (Verletzung) fehlen. Im Training musste Fabian Müller angeschlagen vom Platz. „Er präsentierte sich zuletzt in einer guten Form. Ein Ausfall von ihm würde schmerzen“, so Heine. Dennoch kann der Coach eine starke Mannschaft auf den Platz schicken, die ihren kleinen Erfahrungsvorteil einer halben Saison in der Liga ausspielen soll. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Alle freuen sich auf den Auftakt. Wir müssen einen starken Willen zeigen und so dem Gegner zeigen, dass wir die drei Punkte holen wollen“, so Heine, der ebenso hofft, „dass wir gleich im ersten Spiel unsere treuen Zuchauer wieder mitnehmen und unser eigener Platz wieder zu eine Art Festung wird“. Für den DJK-Übungsleiter zeichnet sich ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe ab. Die bessere Effizienz beim Torabschluss könnte entscheiden, wer nach den 90 Minuten jubeln darf.