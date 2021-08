Vorschau auf die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit der Partie DJK Villingen II gegen den SV Niedereschach wird am Samstag die neue Saison eröffnet. Obwohl es in der abgebrochenen Vorsaison weder Auf- noch Absteiger in der A 1 gab, gibt es eine Mannschaft weniger