Ringen: Aline Rotter-Focken präsentierte sich bei ihren ersten Auftritten nach der Corona-Zwangspause in glänzender Form. Beim World Cup in Belgrad gewann die Tribergerin am Dienstag sowohl ihren Viertel- als auch ihren Halbfinalkampf. Nun kämpft sie am Mittwoch im Finale der 76 kg-Klasse gegen die türkische Vize-Europameisterin Yasemin Adar um den Turniersieg.

Zum Auftakt gewann Rotter-Focken ihren Viertelfinal-Kampf gegen die Russin Ekaterina Bukina vorzeitig mit 10:0. Bereits zur Pause lag sie klar vorne und sorgte in der zweiten Kampfhälfte mit klasse Beinschrauben schnell für die Entscheidung. Dass die 29-Jährige diesen Kampf so dominieren wird, war im Vorfeld nicht abzusehen. Ihre Gegnerin ist amtierende Europameisterin und gewann bei den Olympischen Spielen in Rio (Brasilien) 2016 die Bronzemedaille.

Der Halbfinal-Kampf gegen die Kazachin Aiperi Medet Kyzy warum einiges spannender. Die Kazachin machte den ersten Punkt. Rotter-Focken gelang jedoch noch vor der Pause ein „Vierer“, mit dem sie die Führung übernahm. In der zweiten Kampfhälfte glich ihre Gegnerin auf 4:4 aus, doch quasi in letzter Sekunde machte die Tribergerin mit einer Zweier-Wertung alles klar.