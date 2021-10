Ringen: Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken bekam eine besondere Auszeichnung. 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderte Spitzensportler wählten sie als „Die Beste 2021“. Die 30-jährige Ringerin setzte sich dabei auch gegen zwei weitere Olympiasieger durch, Tennis-Star Alexander Zverev und Weitsprung-Ass Malaika Mihambo.

Die Tribergerin, die nach Gold in Tokio im August ihre Karriere beendete, freute sich riesig über die Wahl: „Immer, wenn ich denke, dass ich bald mal aus diesem verrückten Traum aufwachen muss, passiert einfach noch etwas Besseres. Nach meiner Goldmedaille ist das der Titel, auf den ich mit Abstand am stolzesten bin. Die Menschen, die ihn mir verliehen haben, wissen zu 100 Prozent, was es heißt, Leistungssportler zu sein.“ Die Auszeichnung fand im Club Aldiana an der spanischen Costa del Sol statt. Rotter-Focken erhält durch die Wahl auch ein Auto und einen einwöchigen Urlaub.