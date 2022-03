von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings setzen einen wichtigen Eckpfeiler für die Mannschaft: Stürmer Alexander Karachun verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre.

Die Vertragsverlängerung des vielfach umworbenen Angreifers ist ein weiteres starkes Signal für die zukünftige Ausrichtung der Wild Wings. Der Mann mit der Nummer 47 spielt aktuell seine punktbeste Saison in der DEL und überzeugt auch mit großer Leidenschaft und Willenskraft. In seinen bisherigen 41 Einsätzen im Schwenninger Trikot kommt Karachun auf 20 Scorerpunkte und eine durchschnittliche Eiszeit von 15:38 Minuten.

„Es ist sehr gut, dass Alexander auch in den kommenden beiden Jahren für die Wild Wings auflaufen wird. Er hat in den letzten Monaten beständig seine Stärke gezeigt, so, wie ich mir das von ihm erwartet habe. Es stand für mich deshalb außer Frage, ihn längerfristig an uns zu binden“, sagt Schwenningens Sportdirektor und Chefcoach Christof Kreutzer.

Der 27-jährige Flügelstürmer kommentiert seine Unterschrift so: „Schwenningen hat schon frühzeitig Interesse an einer Verlängerung gezeigt. Es gab auch andere Anfragen, aber die Entscheidung hierzubleiben, fiel mir letztlich nicht schwer. Ich wollte in einem Team spielen, in dem ich eine wichtige Rolle einnehmen und einen großen Beitrag zum Erfolg beisteuern kann. Ich fühle mich hier wohl und konnte auch mein Spiel seit Saisonbeginn immer weiter verbessern. Die Organisation und das gesamte Umfeld haben so viel Potenzial, und die Entwicklung ist hier sicher noch nicht am Ende.“