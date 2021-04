von unserer Sportredaktion

Eishockey: Alex Weiß wird in der kommenden Saison das Trikot der Krefeld Pinguine tragen. Dies gaben die Rheinländer am Montag bekannt. Der in Titisee-Neustadt geborene Weiß hatte in Schwenningen kein Vertragsangebot erhalten. Der 34-jährige Angreifer spielte zwei Jahre für die Wild Wings. In dieser Zeit absolvierte Weiß 90 DEL-Partien für die Schwenninger. Er erzielte dabei 17 Tore und gab genauso viele Vorlagen.