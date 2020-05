Adrian Schade hat bei der DJK Villingen für ein weiteres Jahr als Trainer der 2. Mannschaft zugesagt. Er geht damit in der Saison 2020/21 in seine drittes Jahr als Coach der DJK-Reserve. „Wir arbeiten hervorragend zusammen und ich will dazu beitragen, dass sich die jungen Spieler entwickeln, um den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen“, sagt Schade zu seiner Entscheidung. Auch das gute Verhältnis der DJK-Teams ist für ihn ein Grund, seine Tätigkeit bei den Villingern fortzusetzen.