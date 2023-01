Spielertrainer Adem Sari und der VfB Villingen setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2023/24 fort. Am Donnerstag einigten sich die Vereinsführung und der Ex-Profi auf eine Vertragsverlängerung über zwölf Monate. „Zusammen mit meinem Neffen Ali macht mir die Arbeit beim VfB großen Spaß. Da ich in der Jugend bereits beim VfB gespielt habe, besitze ich eine enge Bindung zum Verein“, sagt Adem Sari und betont, dass seine Zusage unabhängig der Spielklasse in der kommenden Saison gilt.

„Wir möchten den VfB gerne in die Bezirksliga führen. Wenn es diesmal nicht klappt, starten wir im kommenden Jahr einen neuen Anlauf. Wir sind auf einen längeren Prozess eingestellt“, ergänzt Adem Sari. Aktuell steht der VfB Villingen in der Tabelle auf Rang drei, fünf Punkte hinter Spitzenreiter SG Dauchingen/Weilersbach.