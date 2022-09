VfB Villingen – NK Hajduk VS 5:2 (3:0). Der VfB fuhr im eigenen Wohnzimmer dank einer starken Leistung einen verdienten Dreier ein. Vor des Gegners Kasten präsentierten sich die Hausherren effizient, so auch beim 1:0 in Minute 14. Hajduk kam als ungeschlagener Tabellenführer nach Villingen, doch der VfB schien gut eingestellt. Durch das 3:0 zur Pause war die Partie bereits entschieden, in Abschnitt zwei lenkte das Heimteam das Tempo geschickt. Kämpfende Gäste steckten nie auf und erzielten immerhin noch zwei eigene Treffer. Tore: 1:0 (14.) Ali Sari, 2:0 (30.) Fabian Pompa, 3:0 (45.+1) A. Sari, 4:0 (55.) Furkan Sari, 4:1 (65.) Admir Delilbasic, 5:1 (71.) F. Sari, 5:2 (87.) Delilbasic. Zuschauer: 225. Schiedsrichter: Marc Zimmermann.

FV/DJK St. Georgen – FC Tannheim 3:0 (1:0). St. Georgen brauchte etwa eine Viertelstunde, um in die Partie zu finden und fortan das Ruder zu übernehmen. Dragan Jovanovic (18.) brachte den Aufsteiger auf die Siegerstraße, allerdings versäumte man es bis zur Halbzeit, ein weiteres Tor nachzulegen. Chancen dafür waren da. Nach dem Pausentee war es eine klare Angelegenheit, mit dem 2:0 durch Gianvito Romeo (55.) war der Deckel drauf. Tannheim zwang den gegnerischen Torhüter lediglich zu einer Parade, blieb ansonsten offensiv blass. Tore: 1:0 (18.) Jovanovic, 2:0 (55.) Romeo, 3:0 (88.) Luca Crudo. ZS: 150. SR: Markus Erath (Villingen).

Fußball-Bezirksliga Vier späte Tore – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

SG Buchenberg/Neuhausen – SG Dauchingen/Weilersbach 0:8 (0:6). Im Duell der beiden Spielgemeinschaften kamen die Hausherren ordentlich unter die Räder. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde rannte man einem 0:5 hinterher, früh war die Begegnung entschieden. Zu allem Überfluss sorgte ein Eigentor für den deutlichen 0:6-Pausenstand. Mann des Tages war Tom Zepf mit vier Treffern innerhalb von 23 Minuten. Tore: 0:1 (10.), 0:3 (18.), 0:4 (30.), 0:5 (33.) Zepf, 0:2 (13.) Yannick Käfer, 0:6 (45. ET) Jonas Kaiser, 0:7 (67.) Nils Maier, 0:8 (89.) Maximilian Steinbach. ZS: 150. SR: Marc Zimmermann.

SV Obereschach – FC Brigachtal 6:2 (3:2). Die Zuschauer bekamen turbulente erste 45 Minuten zu sehen. So richtig los ging es direkt in Minute eins, als Noah-Daniel Nocht bereits für das 1:0 sorgte. Mitte der ersten Hälfte dann Tore im Minutentakt: Erst traf Marc Albrecht zum Ausgleich (24.), ehe im Gegenzug der SVO erneut in Führung ging (25.). Abermals Albrecht stellte schnell auf 2:2 (28.). Mit dem Pausenpfiff erzielte Adrian Storz das 3:2, Absteiger Obereschach war hungrig auf den Heimerfolg. Die Aufholjagd der Gäste in Abschnitt eins kostete viel Kraft, am Ende hatte der SVO den längeren Atem und legte in der Schlussphase weitere Tore nach. Tore: 1:0 (1.) Nocht, 1:1 (24.) Albrecht, 2:1 (25.) Dominik Armbruster, 2:2 (28.) Albrecht, 3:2 (45.+1) Adrian Storz, 4:2 (71.) Simon Fuchs, 5:2 (72.) Nocht, 6:2 (83.) Fuchs. ZS: k. A. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

FC Kappel – SG Fischbach/Weiler 2:1 (2:0). Neuzugang Danilo Cristilli brachte im Derby den FC Kappel in Front (21.), Spielertrainer Kevin Kitiratschky (37.) ließ das 2:0 folgen – der verdiente Lohn einer überlegen geführten ersten Halbzeit. Nach der Pause führte dann auch Glück dazu, dass sich Kappel durchsetzte. Kurz nach Wiederbeginn (50.) gelang Luca Rapp per Kopf nur noch das Anschlusstor im Anschluss an einen Freistoß. Fischbach trat gut auf, hatte nicht weniger Torchancen als die effizienten Kappeler. Auch ein Remis oder ein Gästesieg war möglich. Tore: 1:0 (21.) Cristilli, 2:0 (37.) Kitiratschky, 2:1 (50.) Rapp. ZS: 150. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

Fußball Dreierpack vom Mundelfinger Marian Jerk Das könnte Sie auch interessieren

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schönwald 1:3 (1:0). Schönwald war in den ersten 45 Minuten nicht auf dem Platz, tat sich schwer. Die feldüberlegene SG ging mit einer verdienten Führung in die Kabine. Für Abschnitt zwei stellte Schönwald das System um, verletzungsbedingt kam Spielertrainer Mario Ketterer für Pascal Rütschle auf den Platz. Ketterer im Sturm hatte auch zwei Abschlusschancen, dazu verschoss der Gast in Minute 60 einen Elfmeter. Dennoch gab Schönwald zu keiner Zeit auf, drehte mit drei Toren ab Minute 72 sogar noch das Geschehen. Letztlich stand ein Sieg des Willens. Tore: 1:0 (18.) Marcel Schmidt, 1:1 (72.) Marcus Thurner, 1:2 (83.) Marius Storz, 1:3 (90.) Eigentor. ZS: 180. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

SG Mönchweiler/Peterzell – SV Niedereschach 3:1 (1:0). Die erste Halbzeit ging an die Gastgeber, die folgerichtig nach circa einer Viertelstunde in Führung gingen. In Minute 37 hätte die SG nachlegen müssen, doch eine Doppelchance wurde zunächst von SVN-Keeper Tobias Ganter und im Nachschuss von Marcus Herner auf der Linie vereitelt. Einen Torschuss auf der anderen Seite (45.) setzte Luis de Luca in guter Position über das Tor. Hälfte zwei begann denkbar schlecht für den Gast, einen fälligen Strafstoß setzte SG-Spielertrainer Patrick Haas zum 2:0 in die Maschen. Gordian Hoferer besorgte später noch nach einer Ecke das 3:0 (65.) – die endgültige Entscheidung. Niedereschach gelang nur noch der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Steffen Restle, obwohl man Halbzeit zwei mindestens ebenbürtig auftrat. Tore: 1:0 (14.) Moritz Hornstein, 2:0 (52. Elfm.) Haas, 3:0 (65.) Hoferer, 3:1 (75.) Restle. ZS: 250. SR: Hans-Peter Imhof (Triberg).