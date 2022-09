SG Dauchingen/Weilersbach – FC Schönwald 0:0 (0:0). In den ersten 20 Minuten waren die Gastgeber spielbestimmend, verpassten jedoch trotz dreier Großchancen die Führung. Schönwalds Torhüter Benjamin Duffner war hellwach. Danach bot sich den Zuschauern eine ausgeglichene Partie, die Auswärtsmannschaft bekam durch Standards mehr Zugriff. Nach dem Pausentee übernahm die SG wieder das Ruder, dennoch blieb es beim torlosen Remis – letztlich ein gewonnener Zähler für Schönwald. ZS: 250. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

FC Brigachtal – SG Mönchweiler/Peterzell 1:3 (0:2). Nach dem 1:2 am Mittwoch bei Vöhrenbach/Hammereisenbach musste Brigachtal die nächste Niederlage einstecken. Durch ein Eigentor geriet die Heimmannschaft nach knapp einer Viertelstunde in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit folgte mit dem 0:2 der nächste Nackenschlag. Spätestens mit dem 0:3 durch Daniel Storz (64.) war die Partie entschieden, den leidenschaftlich kämpfenden Hausherren gelang nur noch der Anschlusstreffer. In Abschnitt eins fehlte Brigachtal die Körpersprache, spielerisch überlegene Gäste schnappten sich zurecht alle Punkte. Tore: 0:1 (14. ET) Marcel Thiele, 0:2 (43.) Moritz Hornstein, 0:3 (64.) Storz, 1:3 (75.) Niklas Bendel. ZS: 120. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Kappel 0:3 (0:3). Alle drei Treffer fielen in Halbzeit eins, Kappel ging bereits nach drei Zeigerumdrehungen in Führung und gab diese auch nicht mehr ab. Nach dem Pausentee kam der Gast nicht mehr wirklich ins Rollen, spielte Konter unsauber aus, doch stand defensiv stabil. Die SG kam zu keiner nennenswerten Chance. Tore: 0:1 (3.) Danilo Cristilli, 0:2 (25.) Fabio Giannone, 0:3 (44.) Timo Cristilli. ZS: 100. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Tannheim – SV Obereschach 4:1 (2:0). Einen völlig verdienten Heimsieg durften die Tannheimer feiern. Bei einer Führung von 3:0 nach 56 Minuten hatte die Mannschaft lange alles im Griff, doch nach dem Anschlusstreffer durch Jannik Hilbertz geriet man trotz zweifacher Überzahl unnötig ins Schwimmen. Auffällig waren die in Summe drei Ampelkarten (61. SVO, 83. SVO, 87. Tannheim), die allesamt in Ordnung gingen. Zwar gab es einige härtere Fouls, aber auch wegen Meckerns zeigte Referee Chris Schäper Gelb-Rot. Tore: 1:0 (41.) Nico Farace, 2:0 (45.) Marvin Karisan, 3:0 (56.) Maximilian Wolfram, 3:1 (73.) Jannik Hilbertz, 4:1 (90.) Wolfram. ZS: 200. SR: Schäper (Bad Dürrheim).

SV Niedereschach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 3:1 (2:0). Am Sportwochenende gelang dem SVN im eigenen Wohnzimmer der erste Saisonsieg. Die Mannschaft um Spielertrainer Kevin Figl war von Beginn an hoch motiviert, kam gut ins Spiel. Folgerichtig stellte Jonas Kyburz (14.) auf 1:0, quasi mit dem Pausenpfiff legte Nikolai Kostylev nach. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischte dann die SG, es sprang das 1:2 heraus. Die Reaktion von Niedereschach allerdings beachtlich: Nur zwei Minuten später netzte Max Lorse zum 3:1 ein, gleichzeitig auch der Endstand. Tore: 1:0 (14.) Kyburz, 2:0 (45.) Kostylev, 2:1 (47.) Leon Kramar, 3:1 (49.) Lorse. ZS: 160. SR: Benjamin Röseke (Villingen).

NK Hajduk VS – FV/DJK St. Georgen 3:2 (0:0). Das ganze Spektakel hoben sich beide Mannschaften für Halbzeit zwei auf. Das zwischenzeitliche 1:1 war gerecht, es ging hoch und runter. Entscheidend war der Platzverweis für Gäste-Keeper Schirwan Scheiki (85.), der bereits verwarnt war und nach dem 1:2 für seine Farben den Ball unsportlich wegschoss. Ein Feldspieler musste für die Schlussphase in den Kasten. Durch zwei Tore in der Nachspielzeit drehte das kämpfende Hajduk das Spiel noch. Karlo Vuk (90.+8) traf im Nachschuss aus spitzem Winkel. Auch Hajduk sah mit dem Schlusspfiff noch die Ampelkarte. Tore: 1:0 (52.) Hrvoje Jozinovic, 1:1 (64.) Manuel Passarella, 1:2 (85.) Dragan Jovanovic, 2:2 (90.+2) Tomislav Peric, 3:2 (90.+8) Vuk. ZS: 250. SR: Th. Glantz (Göllsdorf).