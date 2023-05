Eine faustdicke Überraschung gab es für die Fans der A-Jugend des FC 08 Villingen im Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim zu bestaunen. Auch wenn der Gegner sich auf dem dritten Tabellenplatz befindet, spielten die Gäste aus dem Schwarzwald von Anfang stark auf und zeigten eine klasse Leistung.

Blitztor Voigt und Doppelpack von Braun liefern Punkte

Schon nach zwei Minuten gingen die Villinger durch Flavio Vogt in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Elias Braun für die Villinger auf 2:0. In der 52. Minute gelang der Elf von Trainer Mustafa Gürbüz sogar noch das 3:0 erneut durch Elias Braun. Dies war zugleich der Endstand. Die jungen Nullachter sind nach dem Erfolg in Mannheim weiterhin Tabellen-Siebter. Die Waldhöfer rangieren weiterhin auf Platz vier.