Sport: In verschiedenen Sportarten wurde auf den Corona-Virus (Covid-19) zum Teil unterschiedlich reagiert. Der SÜDKURIER gibt eine Übersicht, wie der aktuelle Stand ist bei einigen Sportverbänden, die auch Schwarzwälder Mannschaften betreffen.

Basketball

Der Basketballverband Baden-Württemberg teilte mit, dass der Spielbetrieb in sämtlichen Wettbewerben und Ligen bis auf Weiteres ausgesetzt wird. Den Vereinen wird empfohlen, auch beim Trainingsbetrieb eine Pause einzulegen, um die sozialen Kontakte im Basketball zu minimieren. Das Präsidium des Verbandes will zeitnah und mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in enger Absprache mit Behörden, Kommunen und dem Deutschen Basketball-Bund entscheiden, ob die Saison endgültig für beendet erklärt wird. Wie es bei den wiha Panthers in der Pro A weitergeht, soll am Montag in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 2. Basketball-Bundesliga entschieden werden.

wiha.Panthers Zwischen Enttäuschung und Vernunft Das könnte Sie auch interessieren

Handball

Der Südbadische Handballverband (SHV) hat beschlossen, den Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/20 zu beenden und den Spielbetrieb der aktiven Mannschaften vorerst auszusetzen. Spätestens am 19. April wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs und der Wertung der Saison 2019/2020 entschieden. Das Präsidium des SHV hat zudem festgelegt, alle Trainingstermine der Auswahlmannschaften im Verband und in den Bezirken bis Ostern abzusagen.

Sportkegeln

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat der Südbadische Sportkegler- und Bowling-Verband festgelegt, den Spielbetrieb für die letzten zwei Saison-Spieltage auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Falls möglich, soll eventuell nach Ostern wieder gespielt werden. Es steht auch die Option im Raum, dass die Saison mit Stand heute (16. Spieltag) als beendet erklärt wird. Weiterhin werden auch alle anderen Entscheidungen auf Landes- und Bezirksebene ausgesetzt. Davon sind unter anderem die Jugend- und Bezirksmeisterschaften sowie die Seniorenspieltage betroffen.

Tischtennis

Der Punktspielbetrieb bei den Tischtennis-Spielern in Südbaden ist auf allen Ebenen bis zum 17. April eingestellt. Dies betrifft alle Ligen und Meisterschaften. Über das weitere Vorgehen wird noch entschieden.

Volleyball

Der Südbadische Volleyball-Verband beendet vorzeitig mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb in allen Bereichen. Die Regelungen zur Wertung von Auf- und Abstieg werden zeitnah an alle Vereine und Mannschaften kommuniziert. Auch die noch ausstehenden Regionalmeisterschaften in verschiedenen Altersklassen wurden abgesagt. Den Vereinen wird zudem empfohlen, den Trainingsbetrieb vorerst auszusetzen, um die sozialen Kontakte im Volleyball zu minimieren.