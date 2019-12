Eishockey: Das baden-württembergische Derby gegen die Adler Mannheim (2:1) am 2. Weihnachtsfeiertag hatte für Wild Wings-Kapitän Mark Fraser noch ein Nachspiel. Die Deutsche Eishockey Liga leitete ein Verfahren gegen den Verteidiger ein und entschied, Fraser für zwei Spiele zu sperren. Dem 33-jährigen Kanadier wird ein Ellenbogencheck gegen den Mannheimer David Wolf vorgeworfen. Die betreffende Szene war in der Schlussphase der Partie. Fraser wird den Wild Wings somit in den Spielen am Samstag in Düsseldorf und am Montag zu Hause gegen Straubing fehlen.

