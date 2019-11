Basketball, ProA: Auf das Ende der Niederlagenserie am Donnerstag ließen die wiha Panthers Schwenningen mit dem erfolgreichen Kraftakt bei den PS Karlsruhe Lions den ersten Auswärtssieg der Saison folgen. Nun wird sich zeigen, ob dies der Start eines Aufwärtstrends markiert.

Fortschritt: Zwei überzeugende Siege nach der spielfreien Woche: Die Wiha Panthers haben die richtigen Lehren aus der Niederlagenserie zu Beginn der Saison gezogen und lassen nun ihren guten Auftritten auch entsprechende Resultate folgen. Der 82:79-Erfolg bei den PS Karlsruhe Lions am Sonntag war, anders als der Kantersieg drei Tage zuvor gegen Ehingen, zwar keine spielerische Glanzleistung, dafür zeigten die Aufsteiger Qualitäten, auf welche Trainer Alen Velcic besonderen Wert legt: Intensität und Disziplin in der Defensive. „Dieser Sieg war nicht nur tabellarisch, sondern auch für das Selbstbewusstsein enorm wichtig. Vor allem defensiv war es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wären wir in den letzten zwei, drei Minuten nicht nervös geworden, hätten wir den Gegner unter 70 Punkten gehalten“, freut sich Velcic.

Musterprofi: 16 Punkte, dazu hohe Trefferquoten, fünf Assists und gute Aktionen in der Defensive – Jaren Lewis zeigte in Karlsruhe seine bislang beste Leistung im Trikot der wiha Panthers. „Ich sehe das auch so. Es war ein gutes Spiel, auf dem ich hoffentlich in Zukunft aufbauen kann“, sagt der US-Amerikaner, der sich zur festen Größe im Team von Alen Velcic gemausert hat. Der Trainer hat die positive Entwicklung des 22-Jährigen Power Forwards registriert. „Jaren verbessert sich im Galopp. Er ist ein Vorzeigeprofi, der immer hochkonzentriert und kontrolliert ist. Alle seine Aktionen haben Hand und Fuß. Er ist ein echter Glücksgriff“, lobt Velcic seinen Neuzugang, der im Sommer als hochdekorierter College-Absolvent nach Schwenningen kam. „Wir sind mit den zwei Siegen noch nicht zufrieden. Wir müssen weiterhin im Training und in den Spielen Intensität an den Tag legen, miteinander spielen und sprechen. So können wir das Momentum aus den vergangenen beiden Spielen auf das nächste übertragen“, gibt Lewis die Marschroute für die kommenden Tage und Wochen vor.

Eiskalt: Mit seinen beiden verwandelten Freiwürfen 13 Sekunden vor dem Ende entschied Marko Bacak die Partie zu Gunsten der Panthers. Trotz der Brisanz des Moments und lautstarker Ablenkungsversuche des Publikums blieb der Center cool. „Es war nicht geplant, dass ich den Ball bekomme und gefoult werde, sondern Rasheed Moore. Er ist sicherer in der Ballbehandlung und bei den Freiwürfen, wurde aber von der Verteidigung gut zugestellt. Somit kam ich an den Ball“, erklärt Bacak, der danach beide Würfe sicher versenkte. „Besonderen Druck habe ich nicht verspürt. Im Gegenteil: Solche Situationen mag ich. Wenn man sich selbst unter Druck setzt, verwirft man meistens.“

Ablösung: Am neunten Spieltag hat es die Eisbären Bremerhaven erstmals erwischt. Der Bundesliga-Absteiger verlor das Topspiel gegen die Niners Chemnitz, musste dadurch die erste Saisonniederlage hinnehmen und die Tabellenführung an die Sachsen abtreten. Die Panthers verbesserten sich durch den Erfolg in Karlsruhe auf Rang zehn und haben nur noch einen Sieg Rückstand auf einen angestrebten Platz unter den ersten Acht. Nun folgen bis Jahresende fünf Partien gegen Gegner, die derzeit keinen Playoff-Platz belegen. „Wir können uns in dieser Phase im Rennen um die Playoff-Plätze festsetzen und mehrere Spiele gewinnen. Bis Weihnachten sieht die Tabelle anders aus“, kündigt Velcic an. Wie nachhaltig die neue Schwenninger Stabilität ist, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Dann gastiert nämlich der Tabellendritte MLP academics Heidelberg in der Deutenberghalle. Velcic: „Wenn die Jungs konzentriert spielen und sich an den Gameplan halten, können wir auch große Mannschaften schlagen. Unsere Arbeit trägt Früchte.“ Jetzt gilt es, die Ernte einzufahren.