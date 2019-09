Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – SG Kirchen-Hausen 2:3 (2:2). Auch im dritten Spiel blieb die SG ohne Punktverlust, doch die Löffinger machten es den Gästen dabei sehr schwer. In der hektischen Anfangsphase gingen beide einmal in Führung, Löffingen blieb mutig und belohnte sich mit dem 2:2. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die SG letztlich das bessere Ende für sich verbuchen konnte. Tore: 1:0 Plasch (4.), 1:1 Colucci (6.), 1:2 Dursun (12.), 2:2 Kornienko (30.), 2:3 Stihl (86.). SR: Kleiser (Hinterzarten). Z: 60. Bes- Vork.: Gelb-Rot Löffingen (89.).

SV Öfingen – FV Möhringen 4:6 (2:3). Noch verrückter ging es in Öfingen zu, denn hier erspielte sich Möhringen in der ersten Halbzeit eine komfortable Drei-Tore-Führung, um letztlich die Gastgeber durch zwei leichtfertige Abwehrfehler aufzubauen und ins Spiel zurückzuholen. So wogte die Partie nach der Pause hin und her, sah den zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleichstreffer und in der Schlussphase doch noch den dritten Möhringer Sieg der Saison. Tore: 0:1 Giesler (4.), 0:2 Dirschauer (26.), 0:3 Giesler (37./FE), 1:3 Horsthemke (41.), 2:3 Horsthemke (43.), 2:4 Gomina (46.), 3:4 Wölfle (71.), 4:4 Stöhr (78.), 4:5 Hainke (86.), 4:6 (90.+4). SR: Markovic (Schwenningen). Z: 85.

SV TuS Immendingen – SV Saig 7:0 (5:0). Ein wahres Debakel erlebten die Kicker vom SV Saig in Immendingen. Bereits nach einer halben Stunde lagen die Aufsteiger aussichtslos mit vier Toren in Rückstand. Bis zur Pause hielt Immendingen dennoch das Tempo hoch und legte gar noch das 5:0 nach. Erst danach schaltete der TuS mehrere Gänge herunter, ließ die zweite Halbzeit vor sich hinplätschern und kam dennoch in den Schlussminuten zu zwei weiteren Treffern. Tore: 1:0 Ndow (8.), 2:0 Berisha (18.), 3:0 Berisha (25.), 4:0 Winkler (30.), 5:0 Matejka (42.), 6:0 Winkler (85.), 7:0 Rau (90./FE). SR: Czech (Neuhausen). Z: 110.

SG Unadingen/Dittishausen – SSC Donaueschingen 0:1 (0:0). Der Aufsteiger zeigte seine bislang beste Saisonleistung, ging aber mit den eigenen Chancen viel zu verschwenderisch um. Symptomatisch der an die Latte gedroschene Elfmeter, der in der 83. Minute mutmaßlich den Sieg bedeutet hätte. Stattdessen ließ sich die SG in der Schlussphase der Partie leichtfertig auskontern und brachte sich damit selbst um den verdienten Lohn. Jochen Reihs erzielte den glücklichen Siegtreffer für den SSC. Tore: 0:1 Reihs (90.). SR: Schunicht. Z: 200. Bes. Vorkommnisse: SG Unadingen/Dittishausen verschießt Elfmeter (83.).

SV Eisenbach – SG Riedöschingen/Hondingen 1:1 (1:0). Nach dem Blitzstart inklusive der 1:0-Führung durch Marco Wirbser sah es lange Zeit so aus, als würde der SV Eisenbach den zweiten Saisonsieg einfahren können. Denn die Gäste kamen nur selten in der Offensive zum Zug, auf der anderen Seite versäumten es die phasenweise zu passiven Gastgeber aber, für die Entscheidung zu sorgen. Die SG kam daher per Elfmeter doch noch zum 1:1 durch Manuel Martin, das unter dem Strich aber in Ordnung ging. Tore: 1:0 Wirbser (3.), 1:1 Martin (87./FE). SR: Kaiser (Königsfeld). Z: 80.

SG Schluchsee/Feldberg – SV Hinterzarten 0:4 (0:2). Zunächst gelang es keinem Team, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, doch nach einer knappen halben Stunde wurde Hinterzarten immer stärker. Die Gäste dominierten in der Folge den Aufsteiger, der zwar selbst einige Chancen im Verlauf der Partie verbuchen konnte, letztlich aber erfolglos blieb. Auf der anderen Seite nutzte Hinterzarten seine besten Möglichkeiten, um für einen klaren Sieg zu sorgen. Tore: 0:1 Julian Eckert (39.), 0:2 Fabian Ringwald (44.), 0:3 Goran Misic (70.), 0:4 Jakob Ketterer (90.). SR: Bieber (Vörstetten). Z: 150.