Basketball, ProA: Monatelang war er verletzt, nun greift Yasin Kolo wieder voll an. Der Neuzugang der wiha Panthers Schwenningen hat im Laufe seiner Karriere schon viel gesehen und ist noch lange nicht satt. Dabei ist der Glaube sein wichtigster Wegbegleiter.

Bereits früh in der Saisonvorbereitung war sich Panthers-Trainer Alen Velcic sicher: „Mit Marko Bacak und Yasin Kolo könnten wir das vielleicht beste Center-Duo der ProA haben.“ Bisher stand Bacak in allen fünf Saisonspielen in der Startformation und deutete dabei an, im Laufe der Saison noch zu einem echten Leistungsträger werden zu können. Auch sein Kollege Kolo fand schnell seinen Platz im Team. Die Rebound-Fähigkeiten am einen Ende und seine technischen Fähigkeiten am anderen Ende des Feldes machen ihn zu einem wertvollen, weil vielseitig einsetzbaren Big Man, der dank seiner Wurfstärke von der Dreierlinie das Spielfeld in die Breite ziehen und dadurch Platz für seine Mitspieler schaffen kann. Viermal stand Kolo bislang in der Startformation und legte 7,6 Punkte sowie 5,4 Rebounds bei ordentlichen Wurfquoten auf.

Seine Anfänge im Basketball machte Yasin Kolo in Göttingen. Nach der Jugendzeit beim dortigen Allgemeinen Sport-Club schlug der Center im Alter von 18 Jahren mit dem Umzug in die USA einen ungewöhnlichen Weg ein, der sich im Nachhinein auszahlen sollte. Die sechs Jahre auf einer christlichen High School und drei verschiedenen Universitäten prägten den Charakter des Centers nachhaltig. „Es war eine tolle Zeit, die ich nicht bereue. Man sagt, dass man im Alter zwischen 18 und 24 zu diesem Menschen wird, der man als Erwachsener ist. In Amerika bin ich als Person in vielen Aspekten gereift, habe Selbstvertrauen getankt und bin auch mental stärker geworden“, beschreibt Kolo die Zeit in Übersee.

Im Jahr 2016 kehrte der 2,08 Meter große Spieler nach Deutschland zurück, um dort eine Profi-Laufbahn zu starten. Bei den Tigers Tübingen kam Kolo auf 17 Einsätze in der Bundesliga, ehe er nach einer Saison zunächst zum Team Ehingen/Urspring und dann zu den Artland Dragons in die ProB wechselte. Im Vorjahr stieg Yasin Kolo zwar mit den RheinStars Köln in die Regionalliga ab, am Rechtshänder lag es aber gewiss nicht. Bis zu seiner schweren Verletzung im Januar war Kolo einer der besten Center der ProB und spielte sich dadurch auf den Wunschzettel von Trainer Alen Velcic.

Knapp acht Monate lang setzte ihn der Bruch des rechten Schienbeinköpfchens außer Gefecht, nun ist der ehemalige deutsche U16-Nationalspieler auf dem Weg zurück zu alter Stärke. „Die Verletzung ist komplett ausgeheilt und bereitet mir keine Probleme mehr“, erklärt Kolo. Allerdings ist ihm die fehlende Spritzigkeit ab und an vor allem in der Defensive anzumerken. Weil die Panthers oftmals mit beiden Centern gleichzeitig spielen, muss Kolo in diesen Situationen auf die Power Forward-Position ausweichen und deshalb gegen zwar etwas kleinere, dafür aber flinkere Gegenspieler verteidigen. Kolo: „Ich arbeite daran, wieder genauso schnell zu werden wie vor der Verletzung. Das ist für das temporeiche Spiel der Panthers notwendig.“

In der Phase der Rekonvaleszenz war es vor allem sein tiefer christlicher Glaube, der Yasin Kolo Halt und Zuversicht verlieh. „Diese Zeit war die größte Herausforderung meiner Karriere. Dank meines Glaubens habe ich sie durchgestanden. Ich wusste, dass auf dunkle Tage bessere Zeiten folgen. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich wieder zurückkommen werde“, erzählt Kolo, der seine Taufe im Jahr 2015 als einen seiner größten Erfolge bezeichnet. „Ich finde es wichtig, dass ich an etwas glaube, das viel größer ist als ich selbst.“

Das Gottvertrauen soll in dieser Saison dabei helfen, dass der Neuzugang seine Ziele erreicht. „Wir wollen in die Playoffs. Ich will so viel wie möglich gewinnen. Außerdem werde ich hart an mir arbeiten, um in meiner Karriere vielleicht noch einmal in der Bundesliga zu spielen“, betont Yasin Kolo. Den Segen der wiha Panthers und von deren Fans hat er dafür sicher.

Zur Person

Yasin Garcia Kolo wurde am 25. Mai 1992 in Göttingen geboren. Dort spielte Kolo in seiner Jugendzeit Basketball, ehe er von 2010 bis 2016 bei verschiedensten Colleges in den USA, unter anderem bei der angesehenen East Carolina Universitiy, seine Laufbahn fortsetzte. Dann folgte die Rückkehr nach Deutschland zu den Tigers Tübingen, ehe er sich 2017 zunächst dem Team Ehingen/Urspring und dann den Artland Dragons anschloss. Im Vorjahr war Kolo in Diensten der RheinStars Köln einer der besten Center der ProB, bis ihn ein Bruch des Schienbeinköpfchens ausbremste. Seine Lieblingsmannschaft sind die Detroit Pistons, Dirk Nowitzki sein großes Idol. (mst)