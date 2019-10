Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SSC Donaueschingen – FV Möhringen. „Möhringen verfügt über eine junge und homogene Elf. Zudem wird der Erfolg am Mittwoch im Spitzenspiel gegen Verfolger Kirchen-Hausen weiteren Auftrieb geben, sodass die Niederlage gegen die SG Riedöschingen am vergangenen Wochenende eher ein Ausrutscher war. Ich tippe 1:2.“

FC Löffingen II – FC Lenzkirch. „Vor der Saison galt Lenzkirch für mich als einer der Titelfavoriten. Davon ist die Elf gegenwärtig ein Stück weg. Offenbar läuft es noch nicht richtig rund, was wir ausnutzen wollen. Ganz wichtig war für uns der Erfolg am Mittwoch gegen Schlusslicht Saig. Natürlich sind wir Außenseiter, aber auch die können einmal überraschen. Wir wollen gerne nachlegen.“

SG Kirchen-Hausen – SG Schluchsee/Feldberg. „Die Gastgeber sind klar in der Favoritenrolle. Sie haben am Mittwoch ihre erste Saisonniederlage in Möhringen kassiert, doch Kirchen-Hausen wird weiterhin Druck auf den Spitzenreiter ausüben. Alles andere als ein Sieg wäre eine dicke Überraschung. Mein Tipp für diese Partie lautet 4:0.“

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Öfingen. „Die Gastgeber haben zuletzt mit dem Sieg in Möhringen für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Gegen Öfingen sollte der nächste Erfolg machbar sein. Die Vorzeichen sprechen ganz klar für die Gastgeber. Ich tippe 4:1 für die Spielgemeinschaft.“

SV Eisenbach – FC Pfohren. „Eisenbach hat in den vergangenen zwei, drei Jahren eine Mannschaft aufgebaut, in der es passt. Auf dem eigenen Kunstrasen sind die Gastgeber außerdem nur schwer zu knacken. Pfohren zeigte zuletzt einen Aufwärtstrend, doch in Eisenbach setzten sich die Gastgeber mit 3:2 Toren durch.“

SV Saig – SV Hinterzarten. „Hinterzarten spielt aktuell etwas unter den Erwartungen. Die Mannschaft hat deutlich mehr Potenzial, als sie derzeit abruft. Für die Gastgeber geht es vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt. Hinterzarten nimmt mit einem 3:1-Erfolg die drei Punkte mit.“