Basketball, ProA: Nach der 72:82-Niederlage der wiha Panthers bei den Rostock Seawolves findet Trainer Alen Velcic klare Worte und kündigt einen härteren Ton an. Derweil sorgt der Kapitän für Erfreuliches abseits des Spielfelds.

Kleinigkeiten: Erst im letzten Viertel, als das Spiel so gut wie entschieden war, wachten die Panthers auf und zeigten, welches Potenzial in der Defensive in ihnen steckt. Sie erlaubten den Hausherren in dieser Phase lediglich zehn Punkte, weil sie anders als in den 30 Minuten zuvor die Kleinigkeiten in der Defensive richtig gemacht hatten: Richtige Rotationen, schnelles Bewegen um die Blöcke, gute Wurfverteidigung und energische Arbeit bei den Rebounds. Doch warum gelingt dies den Panthers selten über die komplette Spieldauer? „Das ist die große Frage. Wenn man in dieser Liga nicht 100 Prozent gibt, dann verliert man. Wir rufen aktuell nur 99 Prozent ab, uns fehlen aber die Kleinigkeiten“, erklärt Velcic. Damit meint er vor allem die vollste Aufmerksamkeit über 40 Minuten. „Über das Thema Konzentration im Profisport könnte man eine schöne Doktorarbeit schreiben. Um daran anzusetzen, dürfen wir auf keinen Fall in Panik verfallen“, zeigt Velcic auf. Zudem wolle der Trainer in Zukunft einen strengeren Ton anschlagen. „Die Zeit des Tätschelns ist jetzt vorbei. Ich vergleiche das mit der Bundeswehr. Dort erfolgen Befehle und dann muss alles funktionieren.“

Vaterfreuden: Erfreuliche Nachrichten für die wiha Panthers am vergangenen Wochenende waren lediglich nicht-sportlicher Natur. Kapitän Kosta Karamatskos fehlte seiner Mannschaft, um bei der Geburt seines Sohnes am Sonntag dabei zu sein. Auch der am Rücken verletzte Yasin Kolo macht Fortschritte und nähert sich der Rückkehr auf das Feld an, ein Einsatz am kommenden Wochenende, an dem gleich zwei Spiele anstehen, ist aber unwahrscheinlich.

Paukenschlag: Nicht nur bei den Schwenningern, auch bei deren jüngstem Gegner Rostock herrscht Unzufriedenheit. Die Seawolves hinken ihrem Ziel Playoffs deutlich hinterher und entließen am Montag trotz des Sieges gegen die Panthers ihren Head Coach Milan Skobalj. Mit der Verpflichtung von Dirk Bauermann als Nachfolger gelang den Norddeutschen zudem ein echter Coup. Bauermann zählt zu den erfolgreichsten Coaches Deutschlands und verzeichnete unter anderem als Trainer von Bayern München, Brose Bamberg und von der deutschen Nationalmannschaft große Erfolge. „Die Liga hat durch diese Verpflichtung zusätzlich an Qualität gewonnen. Es ist mittlerweile die kleine Bundesliga“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic. Die Rostocker sind nach Artland, Schalke und Tübingen der vierte ProA-Verein, der in der laufenden Saison die Notbremse zog und den Trainer austauschte.

Straffes Programm: Durch die zwölfte Saisonniederlage rutschten die wiha Panthers in der Tabelle auf Rang 14 ab und haben nur einen Sieg mehr auf der Habenseite als die beiden Tabellenletzten Artland und Ehingen. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt nun schon vier Siege. Das Programm wird in den kommenden Wochen nicht gerade einfacher.

Am Wochenende steht ein Doppelspieltag an: Zunächst gastieren die Panthers am Freitag bei den MLP Academics Heidelberg, die derzeit zwar schwächeln, aber mit Rang fünf immer noch zu den Topteams zählen. Dann schlagen am Sonntag die Bayer Giants Leverkusen in der Deutenberghalle auf. Der Spielplan tut dabei den Neckarstädtern nicht gerade einen Gefallen. Die Giants haben an diesem Doppelspieltag am Freitag spielfrei und können sich eine Woche lang auf die Panthers vorbereiten, während diesen zwischen den beiden Spielen am Wochenende lediglich 44 Stunden Zeit zur Erholung und Vorbereitung zur Verfügung stehen.