Auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Niklas Sundblad gelang es den Wild Wings nicht, den Bock endlich umzustoßen. Die Schwenninger unterlagen dem ERC Ingolstadt vor 4643 Zuschauern nach einer 2:0-Führung mit 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Toren und kassierten die fünfte Niederlage in Folge.

Dem enttäuschenden Tabellenplatz der Wild Wings zum Trotz – die Stimmung in der Helios-Arena war hervorragend. Dafür sorgten nicht nur die Schwenninger Fans, sondern auch die 700 Ingolstädter Schlachtenbummler, die per Sonderzug und Busse an den Neckarursprung gereist waren.

Die Gäste mussten auf Timo Pielmeier verzichten. Der Torhüter, der 2014 gemeinsam mit dem damaligen Panther-Trainer Niklas Sundblad großen Anteil an der Meisterschaft von Ingolstadt hatte, bekam am vergangenen Freitag den Puck auf die Maske und wurde von Jochen Reimer vertreten. Der 34-Jährige hatte gleich alle Hände voll zu tun, denn die Schwenninger begannen wie entfesselt.

Wild Wings Auf Eis und Straße ausgebremst Das könnte Sie auch interessieren

Als Gästestürmer Brandon Mashinter in Minute vier die erste Bankstrafe des Spiels kassierte, folgte der große Auftritt von Colby Robak. Wie Slalomstangen umkurvte der SERC-Verteidiger die vier verbliebenen Ingolstädter Feldspieler und netzte zur 1:0-Führung ein. Die Fans aus Bayern trommelten zwar unverdrossen weiter, doch auf ihre Kosten kamen in Abschnitt eins nur die Schwenninger Anhänger. Die Wild Wings stürzten die schwachen Panther von einer Verlegenheit in die andere und erhöhten vier Minuten vor der Drittelpause auf 2:0. Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch: Alexander Weiß schickte Maximilian Hadraschek auf die Reise, die erst mit einem feinen Querpass auf Markus Poukkula endete. Der Finne in Schwenninger Diensten setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und düpierte aus kurzer Distanz auch Gäste-Goalie Reimer. Das Einzige, was man den Schwenningern zu diesem Zeitpunkt ankreiden konnte, war das Manko, dass sie aus ihren vier Powerplay-Gelegenheiten nicht mehr Kapital geschlagen hatten.

Eishockey 35 sehr gute Minuten reichen nicht – Wild Wings verlieren auch in Köln Das könnte Sie auch interessieren

Blieb die bange Frage: Würden die Schwenninger – wie beim 2:4 am Freitag in Köln – nach einem starken ersten Drittel erneut kräftemäßig einbrechen? Genau das war in den ersten Minuten zu befürchten. Ingolstadt kam mit viel Elan aus der Kabine, und schon geriet die Abwehr der Hausherren gehörig in Schwimmen. Nachdem SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier seine Farben mit einer sensationellen Parade gegen Wayne Simpson vor dem Anschlusstreffer bewahrt hatte, reagierte Sundblad sofort. Der schwedische Coach nahm eine frühe Auszeit (23.), um Ingolstadt den Schwung zu nehmen und seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.

Wild Wings „Es gibt wichtigere Dinge als Eishockey.“ Was Schwenningens Stürmer Pat Cannone mit Pastor Mark Bassen verbindet Das könnte Sie auch interessieren

Das Vorhaben misslang. Die Panther fuhren ihre Krallen aus und tauchten immer gefährlicher vor Strahlmeier auf. Diesem Druck hielten die Schwäne nicht lange stand, und in Minute 33 schlug es erstmals hinter dem Schwenninger Keeper ein. David Elsner traf aus vollem Lauf zum 2:1. Als SERC-Verteidiger Dylan Yeo seine zweite Strafzeit an diesem Nachmittag kassierte, war der Ausgleich fällig. Maurice Edwards zog von der blauen Linie ab. Wayne Simpson fälschte ab und ließ Strahlmeier beim 2:2 (35.) keine Chance. Letztlich konnten die Hausherren froh sein, nicht mit einem Rückstand in die zweite Pause zu gehen. Als Yeo diesmal gar zwei plus zwei Strafminuten kassierte, hielt allein Schwenningens vorzüglicher Keeper seine Mannschaft im Spiel.

Auch als Folge der nachlassenden Kraft wurde die Abwehr der Wild Wings immer löchriger – eine altbekannte Schwäche in dieser Saison. Beim 2:3 (46.) durch Darin Olver, der sein erstes Saisontor erzielte, fuhren gleich drei Ingolstädter auf Mark Fraser zu und ließen dem SERC-Kapitän ebenso wenig eine Chance wie dem bedauernswerten Strahlmeier. Die Wild Wings bäumten sich zwar noch einmal auf, doch das Selbstvertrauen war zu angeschlagen, um das Spiel noch zu drehen. Im Gegenteil: Zwei Minuten vor Schluss markierte Jerry D‘Amigo das 2:4 für Ingolstadt. In dieser Verfassung dürfen die Schwenninger ihre Hoffnungen auf Platz zehn getrost begraben.