von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings haben schnell Ersatz für Jamie MacQueen gefunden und den DEL-erfahrenen Stürmer Jordan Caron verpflichtet. Der 29-jährige Linksschütze absolvierte in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 insgesamt 20 Partien für die Krefeld Pinguine, bevor er in die KHL nach Novosibirsk wechselte und brachte es dabei auf 21 Scorerpunkte (11 Tore/10 Assists). Zudem kann Jordan Caron die Erfahrung von 157 NHL-Spielen sowie 261 AHL-Spielen aufweisen.

„Nach der Freistellung von Jamie MacQueen wollten wir schnell einen Ersatz finden und sind froh, dass uns dies mit Jordan Caron gelungen ist. Er hat seine Fähigkeiten bereits in vielen Top-Ligen unter Beweis gestellt. Gerade seine Leistungen in Krefeld sind bei mir noch in guter Erinnerung. Jordan hat viel Zug zum Tor, kann sich in Zweikämpfen behaupten und vernachlässigt dabei auch nicht die Defensivarbeit. Wir werden ihm sicherlich die nötige Zeit geben, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Dass er bereits mit Pat Cannone bei den Chicago Wolves zusammengespielt hat, wird dabei sicherlich helfen“,sagt Schwenningens Sportmanager Jürgen Rumrich.

Der 1,90 Meter große Stürmer wird bereits am heutigen Donnerstag in Schwenningen erwartet und zusammen mit Neuzugang Colby Robak erstmals am Mannschafttraining teilnehmen. Caron wird für die Wild Wings mit der Trikotnummer 57 auflaufen.