von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings rüsten sich weiter für die Zukunft. Mit Verteidiger Colby Robak binden die Neckarstädter einen weiteren wichtigen Baustein.

Der NHL- und AHL-erfahrene Linksschütze stieß erst im Verlauf der Saison Mitte November zum Team und fand sich schnell in der DEL zurecht. Schnell avancierte der 29-jährige zu einem wichtigen Akteur in der Schwenninger Verteidigung und stellte ebenso seine Qualitäten im Angriffsspiel unter Beweis. In seinen 20 Spielen für die Wild Wings brachte er es bisher auf neun Scorerpunkte (5 Tore/ 4 Assists).

„Colby ist ein Zwei-Wege-Verteidiger mit starken schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Zudem hat er bereits seine Effektivität in der Offensive gezeigt. Spieler mit seinen Qualitäten werden uns spielerisch weiterhelfen“, sagt Schwenningens Trainer Niklas Sundblad über den Verteidiger.

Colby Robak erhält einen Vertrag über zwei Jahre und freut sich, weiterhin das Trikot der Wild Wings tragen zu dürfen: „Als das Angebot zur Verlängerung kam, mussten ich und meine Familie nicht lange überlegen. Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben uns schnell zurechtgefunden. Die Mannschaft und die Organisation sind großartig und haben den Schritt nach Deutschland für mich sehr leicht gemacht. Es macht Spaß, jeden Tag in die Eishalle zu kommen. Mir gefällt die Richtung, in die sich die Planungen bewegen. Ich freue mich, ein Teil davon sein zu dürfen“, sagt der Kanadier.