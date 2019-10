Eishockey: Können die Wild Wings am 12. Spieltag endlich „den Bock umstoßen“, wie es Schwenningens junger Stürmer Daniel Pfaffengut schon vor dem vergangenen Wochenende gefordert hatte? Es wird auch langsam Zeit, dass die Neckarstädter die rote Laterne an die Konkurrenz weiterreichen. Die Chance bietet sich bereits am Freitagabend: Mit einem Sieg (19:30 Uhr) in Köln können die Wild Wings in der Tabelle an den Haien vorbei ziehen. Auch im Derby am Sonntag (16:30 Uhr) gegen die Adler Mannheim steckt ordentlich Brisanz.

Kaum einer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass die Partie der Wild Wings bei den Kölner Haien zum Duell der Enttäuschten werden könnte. Doch die Konstellation ist bittere Realität. Die zuvor hochgelobten Schwenninger zieren das Tabellenende. Auch die Rheinländer dürften mit Rang elf alles andere als zufrieden sein. „Ebenso wie wir, hatte auch Köln einen schlechten Start. Deshalb ist das Spiel für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Wenn wir gewinnen, können die die Haie hinter uns lassen. Auch das war bei uns in der Kabine ein Thema“, sagt SERC-Trainer Paul Thompson.

Na denn Prost! Ein bestens gelaunter Trainer Paul Thompson hat sich reichlich mit Getränken eingedeckt. | Bild: Feißt, Werner

Angesprochen auf die sportliche Situation seiner Mannschaft, wirbt der Brite um Geduld: „Natürlich ist nicht alles gut. Aber wir dürfen nicht zurückschauen, sondern müssen nach vorne blicken. 15 Neuzugänge zu integrieren und aus einigen DEL2-Spielern DEL-Profis zu machen, ist ein großes Projekt.“ Bislang offenbarten die Wild Wings, dass es noch einige Baustellen zu schließen gilt. Vor allem das Spiel in Unterzahl lässt viele Wünsche offen und verursacht etliche Gegentore. Thompson: „Das Penalty-Killing ist derzeit unsere Schwäche. Das muss besser werden. Daran haben wir im Training intensiv gearbeitet. Mit einer besseren Quote hätten wir jetzt vier, fünf Punkte mehr.“

Die „exzellente Trainingswoche“ (Thompson) war mit ein Grund, dass sich Thompson am Donnerstag bestens gelaunt der Öffentlichkeit präsentierte. Keine Spur von Selbstzweifel oder gar Angst, bei einer weiteren Niederlage den Job zu verlieren. Die jüngsten Auftritte gegen Bremerhaven und Düsseldorf machen ihm Mut. „Die Mannschaft zeigt eine tolle Haltung und ist auf dem richtigen Weg. Jetzt brauchen wir nur noch Siege. Ich freue mich riesig auf das Wochenende.“ Auch Verteidiger Benedikt Brückner strotzt vor Tatendrang. „Bei uns herrscht eine positive Anspannung. Wir wissen, was wir können. Ich erwarte in Köln kein schönes, aber ein von Kampf geprägtes Spiel.“

Seit Jahrzehnten zählen für die Schwenninger Fans die Duelle gegen Mannheim zu den Festtagen jeder Saison. Doch ein Selbstläufer ist dieses baden-württembergische Derby nicht mehr. 4000 Tickets wurden bis Donnerstagmittag abgesetzt. Da bleibt noch reichlich Luft nach oben. Die Wild Wings rechnen mit knapp über 5000 Besuchern, wobei rund 400 Schlachtenbummler aus der Kurpfalz erwartet werden. „Diese Zahl der Gästefans ist okay, doch mit 5000 Zuschauern können wir nicht zufrieden sein“, räumt Schwenningens aktueller Pressesprecher Hendrik Kolbert ein. Momentan liegt der Besucherschnitt in der Helios-Arena knapp über 3500 pro Spiel.

In Köln werden die Schwenninger mit der gleichen Mannschaft antreten wie zuletzt gegen Düsseldorf. Auch Torjäger Jamie MacQueen, dessen Frau Zwillinge erwartet, steht im Aufgebot. Allerdings wird der Kanadier erst am Freitagmorgen mit dem Zug anreisen, um so lange wie möglich bei seiner Gattin im Krankenhaus zu bleiben. Thompson: „Zur Sicherheit nehmen wir Max Hadraschek mit, falls doch noch etwas Unvorhergesehenes passiert.“ Auch der 24-jährige Angreifer saß im neuen Mannschaftsbus, der die Wild Wings bereits am Donnerstag ins Rheinland brachte.

Die Gegner der Wild Wings

Kölner Haie: Elf Punkte aus elf Spielen: Auch die Kölner sind mit ihrem Saisonstart überhaupt nicht zufrieden. Obwohl die Haie im rheinischen Derby in Krefeld am vergangenen Sonntag einen 3:2-Erfolg feierten, läuft es beim Team um Topscorer Jason Akeson (8 Punkte, 4 Tore, 4 Assists) noch nicht rund. Zu allem Überfluss fällt Kapitän Moritz Müller nach einer Knieoperation noch einige Zeit aus. Größtes Problem der Haie ist ein miserables Überzahlspiel. Mit 8,70 Prozent ist man weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mit 80,85 Prozent und Platz sieben sieht es in Unterzahl deutlich besser aus. Nichtsdestotrotz muss die Mannschaft von Trainer Mike Stewart, der vor der Saison aus Augsburg kam. dringend in die Spur kommen, um die Saisonziele nicht frühzeitig abschreiben zu müssen. Vor dem Sieg in Krefeld kassierten die Kölner immerhin fünf Niederlagen in Folge.

Adler Mannheim: Bei den Adlern läuft ebenfalls noch nicht alles rund. Der amtierende Meister rangiert mit 19 Punkten aus zehn Spielen auf Platz fünf. Mit Thomas Larkin und David Wolf fehlen aktuell wichtige Spieler. Dennoch ist der Kader von Trainer Pavel Groß breit genug, um Ausfälle kompensieren zu können. Das Team um Topscorer Ben Smith, der aktuell bei 12 Punkten steht (5 Tore, 7 Assists), steht mit 18,58 Prozent auf Platz acht in der Powerplay-Rangliste und mit 75,68 Prozent nur auf Platz zehn im Unterzahlspiel. Zuletzt gab es für die Adler eine 1:3- Niederlage in Straubing sowie einen 2:1 Erfolg in der Championshockey League gegen Djurgarden. (arn)