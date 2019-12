von Arnfried Mehne

Nichts wurde es mit dem erhofften zweiten Derby-Sieg der Wild Wings in dieser Saison. Nach dem 6:1-Erfolg am 20. Oktober auf eigenem Eis mussten die Schwenninger am Freitagabend bei den Adler Mannheim eine 0:3-Niederlage hinnehmen.

Alexander Weiß war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Kurpfalz nicht zufrieden: „Wir haben offensiv zu wenig Akzente gesetzt und zu wenig Druck aufs Tor gemacht. Wir müssen das Spiel schnell abhaken und nach vorne schauen. In unserer Situation brauchen wir am Sonntag gegen Nürnberg dringend drei Punkte“, sagte der Schwenninger Stürmer.

Mannheimer Adler dominieren klar

Von Beginn an waren die von Pavel Gross trainierten Adler die spielbestimmende Mannschaft. Schwenningen hatte kaum Torchancen. Auch bei eigener Überzahl, welches im Hinspiel mit vier Powerplay-Toren noch Garant für den Schwenninger Sieg war, fehlte komplett die Durchschlagskraft. Verantwortlich dafür war das ausgezeichnete Penalty-Killing der Quadratstädter, wie der Mannheimer Matthias Plachta betonte: „Wir haben in Unterzahl sehr stark gespielt, insbesondere in den fünf Minuten im zweiten Drittel“.

Eishockey Verletzungen überschatten die Schwenninger Derbyniederlage in Mannheim Das könnte Sie auch interessieren

Apropos fünfminütiges Powerplay der Wild Wings. Schwenningens Stürmer Andreas Thuresson wurde zu Fall gebracht, fiel dabei unglücklich auf den Hinterkopf und wurde mit Verdacht auf schwere Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem zuvor schon SERC-Verteidiger Dylan Yeo nach einem Schlagschuss an den Kopf mit einem blutenden Ohr vom Eis musste, fehlten der Mannschaft zwei Spieler: „Die beiden sind auch im Powerplay sehr wichtig, das hat man gemerkt“, sagte Trainer Paul Thompson. Dies war für den Briten ein Faktor für das strauchelnde Überzahlspiel.

Wild Wings Mike Blunden verdrängt Matt Carey Das könnte Sie auch interessieren

Fokus auf nächstes Spiel gegen die Thomas Sabo Ice Tigers

Obwohl man der Schwenninger Mannschaft angemerkt hatte, dass sie etwas geschockt war, brachte es Christopher Fischer in der zweiten Drittelpause auf den Punkt: „Wir dürfen das nicht als Ausrede nehmen, Mannheim wollte den Sieg einfach mehr als wir“.

Nach der zehnten Auswärtsniederlage in Folge stehen die Wild Wings weiterhin zehn Punkte hinter dem angepeilten zehnten Platz, eine Herkules-Aufgabe. Daher liegt Alexander Weiß richtig, wenn er den Fokus so schnell wie möglich auf die Partie am Sonntag gegen die Thomas Sabo Ice Tigers legt. Allerdings ist kaum anzunehmen, dass Dylan Yeo und Andreas Thuresson so früh schon wieder mitwirken können. Der gegen Mannheim überzählige Angreifer Matt Carey dürfte somit wieder in den Kader rutschen.