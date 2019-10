Basketball, ProA: Bei der 90:98-Auswärtsniederlage bei den Eisbären Bremerhaven mussten die wiha Panthers Schwenningen die schmerzhafte Erfahrung machen, dass 38 starke Minuten in der ProA nicht reichen, wenn der Mannschaft in den entscheidenden Momenten Fehler unterlaufen.

Vermeidbar: Lange boten die wiha Panthers den favorisierten Eisbären die Stirn. Bis zwei Minuten vor dem Ende war ein Auswärtssieg im Bereich des Möglichen. Dann ließen sich die Neckarstädter die Butter noch vom Brot nehmen und gaben das Spiel binnen weniger Angriffe aus der Hand. „Da haben wir drei Offensivrebounds weggeschenkt und in der Offensive überhastete Entscheidungen getroffen. Bremerhaven war in den entscheidenden Momenten geduldiger und hat damit das Spiel entschieden“, analysiert Panthers-Trainer Alen Velcic. 15 Mal schnappten sich die Eisbären den Offensivrebound und warfen dadurch über das gesamte Spiel hinweg ganze 20 Mal häufiger aus dem Spiel heraus auf den Korb.

Feuerkraft: 90 erzielte Punkte gegen einen Bundesliga-Absteiger sind eine stolze Bilanz. Die Offensive der wiha Panthers präsentierte sich bei den Eisbären in sehr guter Verfassung, viel effizienter und strukturierter als noch in der Vorwoche gegen Kirchheim. „Offensiv haben wir uns deutlich gesteigert. Das hat mir gut gefallen“, sagt Velcic. Starke 47 Prozent der Dreier fanden den Weg ins Ziel. Auch bei den Freiwürfen (81 Prozent) präsentieren sich die Schwenninger in dieser Saison bislang sehr treffsicher. „Vorne sind wir sehr durchschlagskräftig. Darauf dürfen wir uns aber nicht ständig verlassen, sondern müssen unsere Defensive steigern. 98 kassierte Punkte kann ich nicht einfach so stehen lassen“, so Velcic.

Verteilt: Eines der größten Probleme der Vorsaison war, dass die Scoring-Verantwortung in der Regel auf den Schultern von Rasheed Moore und Bill Borekambi lastete. Dies ist in dieser Spielzeit anders, die Panthers haben nun wesentlich mehr Waffen. Neben Topscorer Rasheed Moore (21 Zähler) punkteten mit Marko Bacak (16), Filip Kukic, Bill Borekambi und Yasin Kolo (alle 10) vier weitere Panther zweistellig. Auch gegen Kirchheim waren es bereits fünf Spieler.

Premiere: „Ich bin immer für eine Überraschung gut“, sagt Alen Velcic. Dies bewies er mit der Berufung von Filip Kukic in die Startformation. Der 21-jährige Neuzugang ist eigentlich Point Guard Nummer drei und saß beim Auftaktspiel gegen Kirchheim noch 40 Minuten lang auf der Bank. In Bremerhaven feierte der Spielmacher ein gelungenes ProA-Debüt. Zehn Punkte, ein Assist, kein Ballverlust und sehr gute Wurfquoten innerhalb von zwölf Minuten brachten ihm ein Lob des Trainers ein. „Filip hat das Vertrauen, das ich ihm gegeben habe, gerechtfertigt. Er hat ein gutes und fehlerfreies Spiel gemacht. Er muss nur noch ein wenig intensiver verteidigen“, bewertet Velcic die Leistung seines jüngsten Akteurs. Zudem gelang Kukic am Ende des Spiels mit einem Dreier tief aus der eigenen Hälfte das Highlight des Spiels. Velcic: „Wer weiß, vielleicht wird dieser Wurf am Ende der Hauptrunde noch wichtig, wenn es auf den direkten Vergleich mit Bremerhaven ankommt.“

Heimstark: Waren die wiha Panthers am ersten Spieltag noch die einzige Mannschaft, die einen Heimsieg einfuhr, gab es am zweiten Wochenende der ProA nur einen einzigen Auswärtssieg. Dieser gelang den Gladiators Trier in Kirchheim. Ansonsten behielten alle Gastgeber die Oberhand. Die Science City Jena, kommender Gegner der Schwenninger, lag gegen Ehingen zwischenzeitlich mit 19 Punkten im Rückstand, gewann aber am Ende dennoch souverän. Jena ist eines von sieben Teams, das bisher beide Spiele gewann. Die Niners Chemnitz werden bislang ihrer Favoritenrolle gerecht, fuhren gegen Leverkusen den zweiten klaren Sieg ein und führen das Tableau an. Die Panthers ordnen sich mit einem Sieg und einer Niederlage sowie einer Punktedifferenz von minus 2 auf Rang neun ein, knapp außerhalb der Playoff-Plätze.