Basketball, ProA: Rostock Seawolves – wiha Panthers Schwenningen 82:72 (23:19, 20:17, 29:23, 10:13). Die wiha Panthers bleiben auswärts glücklos und verlieren auch das siebte von acht Gastspielen der laufenden Saison. Bei den Rostock Seawolves unterlag der Aufsteiger mit 72:82.

Ohne Kosta Karamatskos, dafür mit Ivan Mikulic in der Startformation, erwischten die wiha Panthers einen schleppenden Start in die Partie. Erst nach über fünf Minuten gelangen den Gästen die Punkte drei und vier, Rostock hingegen fand gut in das Spiel und übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Erst gegen Ende des ersten Viertels kam die Schwenninger Offensive, angeführt von Rasheed Moore, in Schwung und gestaltete das Spiel offen. Mit 23:19 führten die Gastgeber zur Pause.

In Abschnitt zwei setzte sich das ausgeglichene Spiel fort. Die Panthers ließen aber an der Freiwurflinie zu viele Punkte liegen und machten am anderen Ende des Feldes mehrere einfache Fehler, sodass die Hansestädter bis zur Pause auf sieben Punkte leicht davonzogen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm das Spiel an Tempo auf. Während Rostock in der Schwenninger Zonenverteidigung immer wieder Lücken fanden und Dreier versenkten, suchten die Panthers den Weg durch die Mitte und kamen dadurch zu vielen Korblegern. Näher als auf fünf Punkte kamen die Aufsteiger allerdings nie heran. Stattdessen setzten die Seawolves ihren Lauf von der Dreierlinie fort und nutzten die Schwenninger Nachlässigkeiten in der Defensive gnadenlos aus. Zum Ende des dritten Viertels führten die Gastgeber mit 72:59 komfortabel.

Als die Rostocker Führung sich anfangs des Schlussabschnitts bis auf 17 Punkte ausweitete, schien das Spiel entschieden. Die Panthers gaben sich aber nicht auf, schafften einige konzentrierte Defensivaktionen in Serie und verkürzten wieder auf sieben Zähler. Allerdings verpassten es die Neckarstädter, in der Schlussphase die wichtigen Würfe zu treffen und damit den Rückstand weiter abzubauen. Dadurch gewann Rostock letztlich verdient mit 82:72.