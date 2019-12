Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Römerstrom Gladiators Trier (Samstag, 20 Uhr). Ohne David Dennis, dafür aber mit einem neuen Point Guard bereiten sich die wiha Panthers auf das schwere Heimspiel gegen die formstarken Römerstrom Gladiators Trier vor. Drew Brandon soll vor allem der Offensive des Aufsteigers neues Leben einhauchen.

Am Donnerstag kam es bei den wiha Panthers zu einem Wechsel auf der Point Guard-Position, der sich in den zurückliegenden Wochen bereits angebahnt hatte. David Dennis bat um die Auflösung seines Vertrags, im Gegenzug verpflichteten die Panthers den 27-jährigen US-Amerikaner Drew Brandon. Obwohl Dennis mit durchschnittlich 12 Punkten, starken 6,4 Assists und 4,4 Rebounds pro Spiel statistisch gesehen zu den Leistungsträgern der Schwenninger zählte, waren sowohl sportliche Defizite als auch charakterliche Differenzen ausschlaggebend für die Trennung. Weil der Point Guard praktisch über keinen Sprungwurf verfügt (0 von 4 Dreier in dieser Saison), konnten seine Gegenspieler ihn guten Gewissens an der Dreierlinie frei stehen lassen und dadurch die Zone unter dem Korb verengen. Dies führte dazu, dass das Schwenninger Spiel zu vorhersehbar, die Korbattacken erschwert und die Center häufig von Dennis´ Gegenspieler gedoppelt wurden. Summa summarum: Der Offensiv-Motor kam in den vergangenen Spielen gewaltig ins Stottern.

Diesem Umstand soll Drew Brandon nun Abhilfe leisten. Der US-Amerikaner, der von Legia Warschau nach Schwenningen wechselte, begeisterte Trainer Alen Velcic bereits in den ersten Trainingseinheiten. „Drew ist eine klare Steigerung zu Dennis. Er hat bereits viel Erfahrung in Deutschland, verfügt über einen Wurf sowie tolle Übersicht und spielt ein sensationelles Pick-and-Roll“, lobt der Trainer den früheren Leverkusener. Auch die Stimmung innerhalb des Teams soll sich durch den Austausch des Spielmachers verbessert haben. „Drew löste im Training eine kleine Euphorie aus“, so Velcic.

Dabei war lange nicht klar, ob Brandon überhaupt rechtzeitig zum Spiel die Arbeitsgenehmigung der zuständigen Behörden und damit die Lizenz seitens der ProA erhalten würde. Am späten Freitagnachmittag signalisierte die bundesweite Vergabestelle in Köln dann grünes Licht, der US-Amerikaner wird demnach gegen Trier auflaufen dürfen. „Ein großer Dank gilt der Ausländerbehörde Villingen-Schwenningen um Herrn Luigi Osimani und der zentralen Vergabestelle in Köln. Diese haben den Prozess zum Glück innerhalb weniger Stunden erledigt, womit ich nicht mehr gerechnet hätte“, so der erleichterte Trainer.

In welchem Umfang Brandon, der erst dreimal mit der Mannschaft trainierte, gegen die Gladiators zum Einsatz kommen wird, ist fraglich. Möglich ist daher, dass Ivan Mikulic oder Kosta Karamatkos auf der Eins beginnen werden und Brandon erst einmal von der Bank kommt. Unabhängig davon ist die Rollenverteilung klar: „Trier ist natürlich Favorit. Wir werden uns aber nicht verstecken und alles geben“, stellt der Coach klar. Die Moselstädter zählen für Velcic zu den Geheimfavoriten in dieser Saison. Nicht nur ist das Team von Trainer Christian Held die bisher einzige Mannschaft, die den Spitzenreiter Chemnitz schlagen konnte, sondern arbeitete sich dank zuletzt vier Siegen in Serie auf Rang sechs in der Tabelle. In der Vorbereitung begegneten sich beide Mannschaften bereits, damals trennten sich die Teams nach Verlängerung unentschieden. Mit Jordan Geist (18,7 Punkte) und Till Gloger (16,8) verfügen die Gladiators über ein gefährliches Scoring-Duo, das vom vor vier Wochen neu verpflichteten Point Guard Chase Adams in Szene gesetzt wird. „Trier hat eine erfahrene Truppe und spielt einen richtig tollen Basketball. Wenn wir mit der Unterstützung unserer Fans mithalten können, dürfen wir uns auf ein schönes Spiel freuen“, betont Alen Velcic.

Der Schwenninger Trainer spielte von 1992 bis 1994 meist in der Regionalliga-Mannschaft des damals noch existenten Vorgängers TVG Trier und kam dabei auch mitunter auf Einsätze in der Bundesliga. Besondere Vorfreude auf das Wiedersehen mit den Moselstädtern hegt der Trainer deshalb allerdings nicht. „Für mich spielt das keine Rolle, weil keiner der damaligen Protagonisten noch für Trier aktiv ist.“ Auch Kapitän Kosta Karamatskos und Bill Borekambi haben eine Vergangenheit in der ältesten Stadt Deutschlands. Nun wollen sie mit den wiha Panthers nach der enttäuschenden Niederlage in Hagen wieder zurück in die Erfolgsspur finden und Trier alt aussehen lassen.