Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Team Ehingen Urspring 101:67 (38:11, 18:19, 16:14, 29:23). Souverän und deutlich mit 101:67 besiegten die wiha Panthers Schwenningen das Team Ehingen Urspring und feierten den zweiten Saisonsieg in der ProA.

Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge waren die wiha Panthers gewillt, wieder in die Erfolgsspur zu finden – und lieferten eindrucksvoll ab. Von Anfang an dominierten die Hausherren vor 650 zahlenden Zuschauern in der Deutenberghalle die Gäste aus Ehingen nach Belieben. In der Defensive waren die Schwenninger aggressiv und konzentriert, in der Offensive spielten sie mit Tempo und Präzision. Zeitweise fielen selbst die schwersten Würfe mit Leichtigkeit, sodass die Panthers im ersten Viertel bereits deutlich davonzogen und nach den ersten zehn Minuten mit 38:11 führten.

In Abschnitt zwei hatte die zweite Fünf der Schwenninger gegen die umgestellte Ehinger Zonenverteidigung Probleme und zeigte sich in der Defensive nachlässig, woraufhin Panthers-Coach Alen Velcic zwei Auszeiten nahm. Entscheidend verkürzten konnten die Gäste den Rückstand in dieser Phase allerdings nicht. Als gegen Ende der ersten Hälfte Schwenningens erste Fünf aufs Parkett zurückkehrte, zogen die Aufsteiger bis zur Pause wieder auf 26 Punkte Vorsprung davon.

In Hälfte zwei verlor das Spiel aufgrund des deutlichen Zwischenstandes merklich an Intensität. Die Panthers zeigten sich nun nicht mehr ganz so konsequent in der Offensive, leisteten sich den ein oder anderen Ballverlust und ließen auch in der Defensive die Leine länger. Dennoch blieb der Vorsprung konstant. Nachdem das Schlussviertel lediglich statistischen Wert hatte und beide Mannschaften kräftig rotierten, stand am Ende ein klarer 101:67-Heimsieg für die wiha Panthers. Bester Schwenninger Scorer war Rasheed Moore mit 21 Punkten.