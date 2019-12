Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Römerstrom Gladiators Trier 68:81 (14:13, 18:18, 18:26, 18:23). Die wiha Panthers Schwenningen unterlagen am Samstagabend den Römerstrom Gladiators Trier mit 68:81.

Ohne ihren Neuzugang Drew Brandon in der Startformation erwischten die Panthers vor 830 Zuschauern einen starken Start in die Partie. Vor allem defensiv zeigten sich die Schwenninger konzentriert und taktisch gut auf die Trierer Offensive vorbereitet. Es dauerte beinahe sechs Minuten, bis die von 20 Fans begleiteten Moselstädter die ersten Punkte erzielten. Mit einer 10:0-Serie eröffneten die Panthers das Spiel, die Gäste antworteten mit einem 13:4-Lauf ihrerseits, sodass es mit 14:13 in die erste Viertelpause ging.

Anfangs des zweiten Viertels übernahmen die Gladiators langsam die Führung und die Kontrolle über die Partie. Die Hausherren mussten gegen die aggressive Ganzfeldpresse der Gäste für jeden Punkt hart arbeiten. Bis zur Pause entwickelte sich ein umkämpftes, temporeiches, aber auch fehlerbehaftetes Duell auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber zur Pause mit 32:31 führten.

Nach der Pause fand das ausgeglichene Spiel seine Fortsetzung. Gegen Ende des dritten Abschnitts rückten die Schiedsrichter mit einigen strittigen Entscheidungen, vermehrt gegen die Panthers, in den Mittelpunkt. Panthers-Trainer Alen Velcic handelte sich nach wiederholten Beschwerden kurz vor Ende des dritten Viertels das zweite technische Foul und damit einen Spielverweis ein. Weil Trier dank zahlreicher verwandelter Freiwürfe leicht davonziehen konnte, stand es nach drei Vierteln 50:57.

Im Schlussviertel setzten sich die Schwenninger Probleme in der Offensive fort. Zwar verteidigten die Gäste solide, allerdings stellten ideenlose Panthers ihren Gegner vor keine großen Schwierigkeiten. Somit zog Trier im Laufe des letzten Viertels Stück für Stück davon und machte den Auswärtssieg frühzeitig klar. Bester Schwenninger Scorer war Yasin Kolo mit 15 Punkten.