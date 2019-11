Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Rostock Seawolves 70:81 (19:20, 14:26, 25:15, 12:20). Die wiha Panthers Schwenningen mussten gegen die Rostock Seawolves eine klare 70:81-Niederlage einstecken.

Trainer Alen Velcic überraschte mit seiner Startaufstellung, indem Topscorer Rasheed Moore zunächst nur auf der Bank saß. Die Panthers fanden vor etwa 720 Zuschauern gut in die Partie, spielten in der Offensive geduldig und strukturiert. Auf der anderen Seite ließen sie jedoch einige Offensivrebounds zu, sodass die Gäste das Geschehen im ersten Viertel offen gestalten konnten. Gegen Ende des ersten Abschnitts feierte Neuzugang Ivan Mikulic sein Debut für die Panthers und fügte sich direkt mit zwei Punkten und einem Assist gut ein. Mit 19:20 ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Abschnitt verloren die Hausherren komplett den Faden, produzierten einen Ballverlust nach dem anderen, zeigten sich defensiv sehr schwach und kassierten einen 2:17-Lauf der Gäste. Die Schwenninger sammelten sich daraufhin wieder und antworteten mit elf Punkten in Serie, darunter ein spektakulärer Alley-oop-Dunk von Junior Searcy. Dieses Zwischenhoch war allerdings nur von kurzer Dauer, mit 46:33 führten die Hansestädter zur Pause.

Im zweiten Durchgang agierten die Panthers mit der Zonenverteidigung stabiler und fanden dadurch auch besser zu ihrem offensiven Rhythmus. Dadurch gelang den Neckarstädtern sogar der zwischenzeitliche Ausgleich, Rostock rettete sich mit drei Punkten Vorsprung in das letzte Viertel.

In diesem fanden die Norddeutschen allerdings wieder zu ihrem offensiven Rhythmus, während die Panthers erneut die Verteidigungsstrategie wechselten. Die Rostocker zogen Stück für Stück davon und gestalteten das Ergebnis am Ende deutlich.