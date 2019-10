Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Science City Jena 74:80 (10:22, 15:25, 27:20, 22:13). Wegen einer schlechter erster Hälfte unterliegen die wiha Panthers Schwenningen den Science City Jena mit 74:80. Zu einer Aufholjagd im zweiten Durchgang reichte es nicht ganz.

Das Spiel begann temporeich, wobei Jena den Panthers von Beginn an ihr Spiel aufzwangen. Die Gäste fanden vor einer erneut spärlichen Kulisse von 700 Zuschauern schnell ihren Rhythmus in der Offensive, trafen beinahe nach Belieben und setzten sich schon früh ab. Die Panthers hingegen verursachten zahlreiche Ballverluste und fanden in der ersten Hälfte nie zu ihrem Spiel. Jena war in allen Belangen überlegen: Rebounding, Wurfquoten, Gedankenschnelligkeit. Auch als Panthers-Trainer Alen Velcic zu Beginn des zweiten Viertels eine Umstellung auf Raum-Verteidigung vornahm, zeigte sich seine Mannschaft weiterhin fehlerhaft. Das erste Viertel ging mit 22:10 an Science City, zur Pause stand es bereits 25:47 – eine Klatsche zeichnete sich ab.

Nach der Halbzeitpause zeigten die Panthers ein verändertes Gesicht und wehrten sich gegen die Niederlage. Die Aufsteiger verteidigten deutlich aggressiver und kamen zu vielen leichten Punkten im Tempogegenstoß. Zwischenzeitlich waren die Panthers bis auf elf Punkte herangekommen, gingen aber dennoch mit einem beträchtlichen 15-Punkte-Rückstand ins letzte Viertel.

Dieser schmolz im letzten Viertel minütlich, sodass mit dem 66:72 viereinhalb Minuten vor dem Ende die Crunchtime offiziell eröffnet wurde. In dieser machten die Thüringer die entscheidenden Würfe, um sich die Panthers vom Leib zu halten, brachten den Vorsprung über die Zeit und gewannen mit 80:74. Bester Schwenninger Scorer war ein starker Rasheed Moore mit ­­­­29 Punkten.