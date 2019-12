Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – FC Schalke 04 Basketball (Mittwoch, 20.30 Uhr). Viel Zeit blieb den wiha Panthers nicht, um die Auswärtsniederlage am Sonntag bei den Bayer Giants Leverkusen aufzuarbeiten. Schon am Mittwochabend steht mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 die nächste wichtige Partie an.

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um die Bedeutung der Heimpartie gegen Schalke für die wiha Panthers einzuordnen. Während die Schwenninger erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz stehen, liegen die Gelsenkirchener mit einem Sieg mehr auf dem Konto auf Rang elf. „Schalke ist ein direkter Konkurrent, ein Sieg wäre sehr wichtig. Wir wollen gewinnen, alles andere bringt nichts“, sagt Marko Bacak. Der Panthers-Center befürwortet es, dass nur 74 Stunden Zeit zwischen den beiden Spielen gegen die Giants und die Schalker liegen. „Klar können wir uns nicht so explizit wie gewohnt auf den Gegner vorbereiten. Andererseits spielen wir lieber als zu trainieren.“

Die unnötige Niederlage bei den Bayer Giants wurde trotz des dichten Terminkalenders in dieser Woche bereits aufgearbeitet. Die große Schwäche in den Schlussphasen war dabei Thema Nummer eins. „Wir müssen ganz einfach über die kompletten 40 Minuten diszipliniert und konzentriert spielen“, so Bacak. „Es gibt keine Ausreden mehr. Es bringt nichts zu sagen, dass wir unerfahren sind. Wir sind in der Pflicht, uns zusammenzureißen und unsere Fehler abzustellen und in den entscheidenden Phasen konzentriert zu spielen. Damit wollen wir gleich am Mittwoch gegen Schalke beginnen.“

Hinter der Basketballabteilung des Fußball-Clubs liegen bewegte Tage. Am vergangenen Freitag trennten sich die Königsblauen überraschend von Trainer Raphael Wilder, nachdem dieser zuvor noch einen überzeugenden Auswärtssieg beim Spitzenteam Heidelberg einfuhr. Zu den Gründen der Entlassung machten die Knappen keine Angaben. Am Sonntag unterlag S04 unter der Leitung des bisherigen Co-Trainers Alexander Osipovitch zuhause gegen Paderborn knapp mit 75:77.

Mit einer Bilanz von 4:8 haben die Gelsenkirchener, die schon vor der Saison zum Kreis der Abstiegskandidaten zählten, nur einen Sieg mehr als die wiha Panthers auf dem Konto und stehen momentan auf Rang elf. Kopf der Mannschaft des Ex-Vereins von Panthers-Spieler Leon Friederici ist Point Guard und Kapitän Courtney Belger, der 13 Punkte und vier Assists pro Spiel auflegt. Vor der Saison wurde Center Johannes Joos als Königstransfer angekündigt, der ehemalige Trierer und Jugend-Nationalspieler konnte die in ihn gesetzten Erwartungen allerdings noch nicht gänzlich erfüllen.

Es wird interessant zu beobachten sein, inwiefern der neue Head Coach Osipovitch dem Spiel seiner Mannschaft nach nur einer Partie und wenigen Trainingseinheiten eine neue Handschrift verleihen konnte. Das eher kleine Schalker Team zeichnete sich im bisherigen Saisonverlauf durch eine breite Punkteverteilung, gutes Rebounding und schnelle Ballbewegung in der Offensive aus. „Bei Schalke weiß man nie, was kommt. Mal verlieren sie deutlich, dann gewinnen sie in Rostock oder Heidelberg. Daher müssen wir uns auf ein gutes Auswärtsteam einstellen, das schwer auszurechnen ist“, sagt Marko Bacak. Die Panthers sind bis auf den Langzeitausfall Junior Searcy personell komplett. Ein Augenmerk wird auf Neuzugang Ivan Mikulic liegen, der seinem überzeugenden Debüt gegen Rostock eine schwache Leistung in Leverkusen folgen ließ. Trainer Alen Velcic bescheinigt ihm aber Fortschritte in der Integration in das System: „Er kommt schon viel besser zurecht und redet viel mit seinen Mitspielern. Seine Erfahrung wird uns noch sehr weiterhelfen.“