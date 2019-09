Basketball, Pro A: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, besagt ein berühmtes Gedicht von Hermann Hesse. Viel Magie versprühten die Wiha Panthers Schwenningen bei ihrer Pro A-Premiere gegen die Kirchheim Knights zwar noch nicht, kamen aber trotz ausbaufähiger Leistung zu einem verdienten 82:76-Heimerfolg. Die große Erkenntnis des Spiels: Die Aufsteiger müssen sich in der zweithöchsten deutschen Klasse keinesfalls verstecken.

Steigerungsfähig: „Es war mehr schlecht als recht“, fasste Trainer Alen Velcic die Leistung seiner Mannschaft nach dem Spiel zusammen. In der Tat zeigte der Auftritt der Panthers, dass sowohl in der Offensive als auch im Abwehrverhalten noch eine Menge Arbeit wartet. Weil die Knights ständig versuchten, den Spielaufbau der Gastgeber früh zu stören, tickten bei vielen Angriffen wertvolle Sekunden von der Wurfuhr, sodass viele Ballbesitze der Doppelstädter mit einem improvisierten Abschluss unter Zeitdruck endeten. Auch bei den Dreiern, von denen 30 Prozent durch die Reuse flogen, besteht Steigerungspotenzial in punkto Wurfauswahl und Trefferquote. Das Rebound-Duell verloren die Schwenninger mit 28:33. Dass die Panthers dennoch das Spiel gewannen, war einem starken letzten Viertel zu verdanken, in dem ihre Defensive den Unterschied machte.

Surreal: Einen guten Einstand lieferte David Dennis ab. Der US-amerikanische Neuzugang war mit 16 Punkten nicht nur bester Scorer der Panthers, sondern überzeugte auch mit drei Assists und zahlreichen weiteren starken Pässen, die nicht zu Körben verwertet wurden. Als Anerkennung seiner Leistung spendierte Coach Velcic seinem Point Guard nach dem Spiel ein Bier. „Er sagte mir, dass ich es verdient habe. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, kann aber noch einiges verbessern“, betonte Dennis nach dem Spiel. Es war das erste Spiel seiner professionellen Laufbahn, nachdem er im Sommer vom College nach Schwenningen wechselte. Nach der Schlusssirene konnte der Spielmacher seine Emotionen noch nicht in Worte fassen. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Es ist ein surreales Gefühl. Ich werde noch einen Tag brauchen, um das alles realisieren zu können.“

Selbstlos: Mit Jaren Lewis hinterließ ein zweiter US-Import einen guten Eindruck. Zwar schaffte es der Neuzugang nicht in die Startaufstellung, spielte aber dennoch 27 Minuten lang und präsentierte sich dabei sehr mannschaftsdienlich, sammelte 14 Punkte und drei Assists. In Korbnähe präsentierte Lewis viele Waffen seines Offensiv-Arsenals, in der Defensive bewies er mit vier Ballgewinnen eine gute Antizipationsgabe und taktische Intelligenz. „Jaren hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und stand in den wichtigen Momenten auf dem Feld“, lobte Trainer Velcic. Bezeichnend war, dass Lewis 15 Sekunden vor dem Ende mit einem Korbleger die entscheidenden Punkte für den Heimsieg erzielte.

Spärlich: Lediglich etwa 700 Zuschauer verfolgten die Premiere der Wiha Panthers in der Deutenberghalle. Zwar war die Tribüne gut gefüllt, die Plätze hinter den Körben blieben aber zum großen Teil unbesetzt. Dennoch sorgten die Panthers-Fans gemeinsam mit den etwa 30 Kirchheimer Anhängern für eine gute Atmosphäre, die bei den Spielern für positive Resonanz sorgte. „Die Stimmung war laut und aufregend. Mir gefallen die Trommeln sehr. Ich habe es genossen, vor den Panthers-Fans zu spielen“, sagte Neuzugang David Dennis. Für die kommenden Heimspiele erhoffen sich die Schwenninger ein größeres Publikumsinteresse. An der sportlichen Attraktivität der Partien dürfte es nicht scheitern. In zwei Wochen kommt das Spitzenteam Science City Jena an den Deutenberg.

Spektakulär: Nur den Wiha Panthers gelang am ersten Spieltag der Pro A ein Heimsieg. Alle anderen Gastgeber verließen in Teils unglücklicher Manier als Verlierer das Parkett. Topfavorit Chemnitz gewann in Hagen dank eines spektakulären Dreiers von der Mittellinie in letzter Sekunde. Die Eisbären Bremerhaven, kommender Gegner der Panthers, fuhren einen souveränen 74:63-Erfolg bei Aufsteiger Leverkusen ein. Das anstehende Programm der Schwenninger hat es mit den Norddeutschen, Jena und Chemnitz in sich. Umso bedeutsamer wertet Alen Velcic den Auftakterfolg gegen Kirchheim. „17 Teams wollen in die Playoffs, es gibt aber nur acht Plätze. Deshalb war der Sieg enorm wichtig. Nun erwartet uns in Bremerhaven eine ganz enge Geschichte.“