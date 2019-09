Basketball: Mit zwei Testspiel-Erfolgen stellten sich die wiha Panthers erstmals in der Saisonvorbereitung ihren Fans vor. In der Deutenberghalle besiegten die Schwenninger am Samstag zunächst die Tigers Tübingen, ehe tags darauf ein Schützenfest gegen die OrangeAcademy Ulm folgte.

wiha Panthers Schwenningen – Tigers Tübingen 83:76 (39:42). Dank einer guten zweiten Hälfte besiegten die wiha Panthers den Ligakonkurrenten Tigers Tübingen am Samstag mit 83:76. Nachdem die Panthers in der ersten Hälfte noch Anpassungsschwierigkeiten mit der Intensität und Geschwindigkeit der Gäste hatten, steigerte sich das Team von Trainer Alen Velcic im zweiten Durchgang und lieferte vor allem im letzten Viertel (28:15) an beiden Enden des Spielfeldes eine starke Vorstellung. Topscorer der Panthers war Center Marko Bacak, der seine Größenvorteile gegen die Tübinger Defensive zu nutzen wusste und 16 Punkte sowie sieben Rebounds sammelte.

Ein Sonderlob vom Trainer erhielt Leon Friederici, der von der Bank aus sechs Punkte und starke Verteidigungsarbeit beisteuerte. „Ich bin froh, dass wir Leon wieder in unserem Team haben. Er hat über den Sommer einen großen Schritt gemacht und gegen Tübingen gute Nadelstiche gesetzt.“ Insgesamt zeigt sich der Trainer zufrieden mit dem Testspielerfolg gegen die Tigers: „Es war ein sehr guter und wichtiger Test. Wir sind taktisch schon bedeutend weiter als noch in den beiden ersten Spielen gegen Speyer und Ehingen. Die Partie gegen Tübingen hat gezeigt, dass wir gegen ein ambitioniertes ProA-Team mit einem mehr als doppelt so hohen Etat mithalten können“, betont Alen Velcic. Einziger Wermutstropfen: Kosta Karamatskos verletzte sich beim Aufwärmen am Knie und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Eine Untersuchung am Montag soll genauen Aufschluss über die Verletzung geben.

Schwenningen – OrangeAcademy 100:55 (55:26). Gegen das Nachwuchsteam des Bundesligisten ratiopharm Ulm, das mit einem blutjungen Kader und dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Anton Gavel als Cheftrainer anreiste, stellten die wiha Panthers vor etwa 100 Fans von Beginn an einen Klassenunterschied unter Beweis. Vor allem körperlich waren die Schwenninger den Ulmern, die sich in der Defensive oftmals nur mit Fouls zu helfen wussten, klar überlegen. Gegen Ulm gewährte Trainer Alen Velcic vielen Spielern aus der „zweiten Fünf“, wie beispielsweise dem jungen Spielmacher Filip Kukic, Leon Friederici oder auch Yasin Kolo eine Menge Spielzeit. In der Offensive fanden die Panthers eine gute Mischung aus Attacken am Korb und Dreiern, die sie mit einer guten Quote verwandelten. Defensiv offenbarten sie hingegen noch einige Abstimmungsfehler, sobald die Ulmer den Ball laufen ließen und mehrere Blöcke stellten.

Früh setzte sich der Favorit zweistellig ab und zog im Laufe des Spiels konstant davon. Bereits zur Halbzeit war die Partie angesichts des 55:25-Zwischenstandes und der Dominanz der Panthers entschieden. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Neckarstädter in der Defensive etwas lockerer angehen, punkteten aber dennoch weiterhin mit Leichtigkeit, sodass der Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter anwuchs. Am Ende machten die Panthers die 100 Punkte voll, stellten ihren Trainer allerdings nicht vollends zufrieden. „Es war gut, dass ich meiner zweiten und dritten Fünf Spielzeit geben konnte. In der Defensive haben wir aber noch große Baustellen“, anaylsiert Velcic.