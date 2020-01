Basketball, ProA: VfL Kirchheim Knights – wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). Nächstes Auswärtsspiel im Ländle: Die wiha Panthers gastieren am Samstag bei den Kirchheim Knights und wollen dort nicht nur den dritten Auswärtssieg in Folge, sondern auch Big Points im Playoff-Rennen einfahren.

Die Tabellenkonstellation macht das kommende Gastspiel der wiha Panthers bei den Kirchheim Knights zu einem besonders wichtigen: Die Kirchheimer liegen aktuell auf Rang acht, genau dort, wo eine Handvoll Mannschaften, darunter auch die Schwenninger, am Ende der Saison gerne stehen wollen. Die Ritter von der Teck haben mit einer Bilanz von zehn Siegen bei elf Niederlagen 20 Punkte auf dem Konto und damit vier mehr als die Neckarstädter. Panthers-Trainer Alen Velcic will die Bedeutung der Partie, die im Fußballerjargon ein „Sechs-Punkte-Spiel“ wäre, allerdings nicht zu hoch hängen. „Es kann uns den Playoff-Plätzen näherbringen und bei Kirchheim das Zittern anfangen. Ein besonderes Duell ist es daher aber nicht“, erklärt der Coach, dessen Mannschaft im Hinspiel am ersten Spieltag einen 82:76-Arbeitssieg einfuhr und damit gute Chancen hat, den am Ende der Hauptrunde womöglich ausschlaggebenden direkten Vergleich für sich zu entscheiden.

Beide Mannschaften haben allerdings mit ihren Versionen vom Saisonbeginn nicht mehr allzu viel gemeinsam. Sowohl die Panthers als auch die Knights nahmen signifikante Änderungen an ihren Mannschaften vor. „Es wird am Samstag ein ganz anderes Spiel als damals im September. Kirchheim spielt mit einem neuen Trainer sehr aggressiv und hat früher als wir zu sich gefunden.“ Die Knights nahmen im Dezember einen Trainerwechsel vor: Für den erkrankten Spanier Mauricio Parra übernahm der 31-jährige David Rösch erstmals ein Profi-Team als Head Coach an und steuert seine Mannschaft seither auf Playoff-Kurs. Des Weiteren verpflichtete das schon langjährige ProA-Mitglied nach vier Spieltagen den US-amerikanischen Point Guard Dajuan Graf, der seither mit elf Punkten und 5,5 Assists pro Spiel überzeugend Regie führt. Jüngst zeichnen sich die Knights vor allem durch ihre neu entdeckte Heimstärke aus. Nach vier Niederlagen zum Auftakt der Saison entschieden die Teckstädter die vergangenen sechs Spiele in der Sporthalle Stadtmitte allesamt für sich.

Unter der Woche legte eine Erkältungswelle gleich drei Kirchheimer Akteure lahm und erschwerte somit die Vorbereitung auf das kommende Derby gegen die noch aus Regionalliga-Zeiten rivalisierenden Schwenninger. „Die Situation ist schwierig. Wenn so viele auf einmal ausfallen, ist ein geregeltes Training unmöglich“, schildert Knights-Geschäftsführer Chris Schmidt. Wie viele Spieler dem ohnehin schon nicht gerade üppig besetzten Kader fehlen werden, wird sich kurzfristig zeigen.

Auf Schwenninger Seite machte Sorgenkind Yasin Kolo zuletzt überraschende Fortschritte und scheint seine Bandscheibenverletzung schneller auskuriert zu haben, als zunächst befürchtet. „Yasin konnte schon das Aufwärmen mitmachen und Individualtraining absolvieren. Er hat keine Schmerzen mehr“, freut sich Alen Velcic, der insgeheim schon mit einem Ausfall bis Saisonende des Centers gerechnet hatte. „Bis Yasin uns aber wirklich weiterhelfen kann, dauert es noch ein paar Wochen.“

Für das Schwenninger Team um Kapitän und Ex-Knight Kosta Karamatskos geht es am Samstag nicht nur um einen großen Schritt in Richtung Playoffs, sondern auch darum, nach der enttäuschenden Niederlage gegen Hagen vor einer Woche wieder zurück in die Spur zu finden. „Ich hoffe, dass wir im Kopf bereiter sein werden als zuletzt und vor allem besser ins Spiel kommen. Kirchheim hat in Trier eine deftige Klatsche kassiert und wird ganz sicher bereit sein“, warnt Coach Velcic, dessen Mannschaft Größenvorteile gegenüber den eher kleinen Kirchheimern haben und von einem Fanbus begleitet werden wird. Die Auswärtsstatistik spricht für die Panthers: Bei den bisherigen baden-württembergischen Duellen in Karlsruhe, Heidelberg und Tübingen setzten sich die Panthers jeweils mit der Unterstützung ihrer Anhänger durch. Für das Gastspiel unter der Teck wagt Velcic eine zurückhaltende Prognose: „Die Chancen stehen 51:49 für das Heimteam. Entscheidend wird sein, wer mit der besseren Einstellung, Bereitschaft und Tagesform in das Spiel geht.“