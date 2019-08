von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: So richtig unzufrieden war man im rauchgeschwängerten Vereinslokal des FC 08 Villingen unter der Tribüne, wo die Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart II am Samstagabend stattfand, nicht. Zwar wartet das Team von Trainer Jago Maric weiter auf den ersten Sieg der aktuellen Oberliga-Saison, aber der Gegner war auch alles andere als Laufkundschaft.

Beeindruckt: „Spielerisch ist der VfB zusammen mit dem Bahlinger SC vergangene Saison das stärkste Team der vergangenen drei, vier Oberliga-Jahre“, zeigte sich Maric beeindruckt. „Die Stuttgarter haben eine brutale Qualität und lösen alles spielerisch.“ Hat man, nach diesen Worten zu schließen, gegen den kommenden Meister ein Unentschieden erreicht? „Es kann schon sein, dass die Stuttgarter sich auswärts auf kleineren Plätzen wie etwa in Dorfmerkingen schwer tun, aber für mich bleiben sie der Top-Favorit“, so der Villingen Cheftrainer. Auch wenn die Nullachter freilich gerne gewonnen hätten: „Wir haben kämpferisch überzeugt und auch sonst eine gute Partie geboten, auf der sich aufbauen lässt.“

Sonderlob: Dass die Gastgeber den Punkt festhielten, war nicht zuletzt FC 08-Torhüter Andrea Hoxha zu verdanken, der reichlich Lob kassierte. „Wir wussten, dass er für seine 19 Jahre schon sehr gut ist. Er hat aber außerdem noch eine wahnsinnige Mentalität“, freute sich Maric. Heißt das, dass Hoxha nun künftig fest die Nummer 1 im Tor der Villinger ist? Antwort von Maric: „Marcel Bender ist nicht weit weg. Demnächst wird Andrea ohnehin wieder für die U21-Auswahl von Albanien unterwegs sein, sodass Marcel Bender definitiv einige Spiele bestreiten wird.“ Wer am Mittwoch gegen Rielasingen-Arlen im Tor des FC 08 steht, wollte Maric am Montag noch nicht verraten.

Hoffnungsschimmer: Trotz der insgesamt überzeugenden Leistung gegen den VfB Stuttgart II merkte man weiter das Fehlen der beiden Korsettstangen: Benedikt Haibt und Stjepan Geng. Beide werden ziemlich sicher auch in den nächsten Partien noch fehlen, doch gibt es etwas Hoffnung. Maric: „Bei Stjepan geht es körperlich jetzt besser. Wenn man bedenkt, dass er fast ein Jahr nicht gespielt hat, ist aber klar, dass er einige Zeit brauchen wird.“ Bei Benedikt Haibt sieht die zeitliche Prognose zwar noch etwas besser aus, doch auch hier werde man kein Risiko eingehen. Pi mal Daumen könnte es aber auch noch zwei Wochen dauern, bis der Kapitän wieder an Bord ist. Mit Nico Tadic ist vermutlich nach dessen Kreuzbandriss erst Anfang Oktober wieder zu rechnen.

Später Anpfiff: Ob sich am vergangenen Samstag der auf 18 Uhr verschobene Anpfiff positiv oder negativ auf die Zuschauerzahlen auswirkte, vermochte man im Nullacht-Lager noch nicht endgültig zu beurteilen. Variablen wie die Urlaubszeit, das parallele Bundesliga-Spiel zwischen Schalke und Bayern und der wenig euphorische Start in die Oberliga-Saison sind schwer zu berechnen. Mit den knapp 800 Besuchern konnten die Verantwortlichen aber leben. Richtige Flutlicht-Atmosphäre wird ohnehin erst am Mittwoch aufkommen, wenn das Derby gegen Rielasingen-Arlen um 19.30 Uhr angepfiffen wird und es in Halbzeit zwei außerhalb des Stadions dunkel sein dürfte.