von Christof Kaltennbach

A wie Aufbruchstimmung: Sie herrscht zweifelsohne in und um Schwenningen. Die Euphorie vor der neuen Saison ist groß. Wollen wir hoffen, dass diese Euphorie lange anhält.

B wie Bodensee-Cup: Ein Highlight der Saisonvorbereitung war für die Wild Wings der Gewinn des Bodensee-Cups in Kreuzlingen. Dabei schlugen sie mit Davos und Düsseldorf zwei hochkarätige Gegner.

C wie Co-Trainer: Mike Flanagan heißt der neue Co-Trainer der Wild Wings. Der Kanadier war zuletzt in Nürnberg tätig und tritt die Nachfolge des Finnen Petteri Väkiparta an.

D wie Durchschnitt: Die Schwenninger-Mannschaft hat eine Durchschnittsgröße von 1,83 Meter und aktuell ein Durchschnittsalter von 27,5 Jahren.

E wie Etat: Das Budget der Wild Wings liegt in dieser Saison erstmals über sechs Millionen. Dies ist im Vergleich zur vergangenen Saison in etwa eine Steigerung von 10 Prozent.

F wie Fraser. Der kanadische Neuzugang Mark Fraser ist der neue Kapitän der Wild Wings. Seine Assistenten sind Simon Danner und Mike Blunden.

G wie Geheimfavorit: Eine Tageszeitung aus dem Rheinland bezeichnet bei ihrer DEL-Saisonvorschau die Wild Wings als Geheimfavorit auf den Meistertitel. Unserer Meinung nach eine kühne Voraussage.

H wie Helios-Arena. Die Zuschauerkapazität beträgt weiterhin 6215. Ab der Saison 2020/21 werden es voraussichtlich rund 1000 weniger sein (siehe U wie Umbau).

I wie Initiative. Durch eine Sponsoren-Initiative konnten die Schwenninger ihren Etat um eine mittlere sechsstellige Summe aufstocken.

J wie Jüngster. Das Nesthäkchen im Wild Wings-Kader ist Boaz Bassen: Der Verteidiger ist erst 20 Jahre alt.

K wie Kanada. Schon beim ersten Blick auf den Kader zeigt sich, dass die Wild Wings verstärkt auf Kanadier setzen. Fünf kanadische Spieler sind neu im Schwenninger Kader.

L wie Letzter. Dreimal in sechs Spielzeiten standen die Wild Wings seit ihrer DEL-Rückkehr am Tabellenende. Dies wird sich nun hoffentlich ändern.

M wie Mannheim. Zumindest was die Zuschauerzahl betrifft, ist der deutsche Meister aus der Kurpfalz der attraktivste Gegner der Schwenninger. Die beiden Hauptrunden-Heimspiele gegen die Adler finden am 20. Oktober und am 26. Dezember statt.

N wie Neuzugänge. Insgesamt haben die Schwenninger 15 Neuzugänge – zwei Torhüter, drei Verteidiger und zehn Angreifer.

O wie Oliver Bauer: Er war rund 10 Jahre als Pressesprecher und als Geschäftsstellenleiter tätig. Bauer verlässt die Wild Wings und arbeitet künftig für das Donaueschinger Hotel Öschberghof.

P wie Pressesprecher: Bauers Nachfolger wurde Kai Blandin. Er ist ab dieser Saison für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Q wie Quote: Wer bei einem Internet-Wettanbieter auf die Wild Wings als deutscher Meister 2020 tippt und richtig liegt, kann ordentlich Geld machen. Der Einsatz wird in etwa verhundertfacht.

R wie Regeln. Ab der neuen Saison gibt es einige Regeländerungen, diese betreffen unter anderem das Icing, die Bullys und die Strafzeiten.

S wie Sandner. Seit 1. August 2019 haben die Wild Wings einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Christoph Sandner übernahm diesen Posten. Zuvor war der 48-Jährige fünf Jahre in Nürnberg in dieser Funktion tätig.

T wie Thompson. Der Brite Paul Thompson ist seit November 2018 Chefcoach der Wild Wings und will es offenbar noch längere Zeit bleiben.

U wie Umbau: Nach der Saison 2019/20 soll in der Helios-Arena kräftig umgebaut werden. Aus rund 1800 Stehplätzen auf der Geraden sollen 800 Sitzplätze werden. Zudem soll ein weitere Vip-Bereich entstehen.

V wie Vorbereitung: Die Wild Wings bestritten in ihrer Vorbereitung sieben Testspiele. Vier gewannen sie, drei wurden verloren.

W wie Wolfsburg: Zwischen Schwenningen und Wolfsburg fand ein reger Personaltausch statt. Alexander Weiß kam von den Grizzlys zu den Schwänen. Dominik Bittner, Anthony Rech und Co-Trainer Petteri Väkiparta gingen den umgekehrten Weg. Zudem ist der im Oktober 2018 in Schwenningen als Cheftrainer gefeuerte Pat Cortina nun in der VW-Stadt tätig.

X wie (E-)xperte. Auch in der kommenden Saison wählt Eishockey-Experte Matthias Hoppe für den SÜDKURIER bei Heimspielen die Top Fünf der Wild Wings-Spieler.

Y wie Yeo. Verteidiger Dylan Yeo kam von Iserlohn an den Neckar. Der Neuzugang ist mit 33 Jahren der älteste Spieler im Thompson-Team.

Z wie Zuschauerschnitt. Vergangene Saison lag der Schnitt in der Helios-Arena bei 3576. In der kommenden Saison kalkulieren die Schwenninger Verantwortlichen mit 4000.