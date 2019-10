von Thomas Wild

Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FC Teningen 5:5 (2:1) (tw) In einer an Dramatik nicht zu überbietenden Partie versäumte die DJK den zweiten Heimsieg der Saison. Nach einer turbulenten zweiten Hälfte mussten die Donaueschinger am Ende froh sein, dass sie noch den Ausgleich schafften.

Vom Start weg war den Gastgebern anzusehen, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollen. Teningen versuchte zwar über den in der Anfangsphase agilen Bub immer wieder zu kontern, kam aber kaum gefährlich vor das DJK-Tor. In der 22. Minute fiel die verdiente Führung der Donaueschinger. Nach tollem Zuspiel von Raphael Schorpp, vollendete der starke Sebastian Sauter überlegt zum 1:0.

In der 25. Minute tauchte der Gast erstmals gefährlich vor dem DJK-Gehäuse auf. Saggiomo verfehlte den Ausgleich nur knapp. In der 28. Minute waren die Teninger jedoch erfolgreich. Hodel erzielte mit seinem Freistoß aus 20 Metern das 1:1. Die Antwort der DJK kam bereits zwei Minuten später. Stephan Ohnmacht hämmerte einen Freistoß aus 20 Metern unhaltbar zur 2:1-Führung ins Netz. In den 15 Minuten vor der Pause vergab die DJK mehrere „Hundertprozentige“. Zunächst durch Ohnmacht (35.) und Raphael Künstler (39.). In der 41. Minute wurde ein erneuter Angriff mit dem letzten Zuspiel vergeigt. In der 44. Minute vergab Sebastian Sauter aus guter Position.

Teningen wechselte nach der Pause gleich auf zwei Positionen und wirkte sofort agiler. Aber auch die DJK war sofort wieder im Spiel. In der 51. Minute bediente Tobias Wild Sebastian Sauter, der überlegt zum 3:1 abschloss. Ohnmacht hatte bereits zwei Minuten später die Chance zum 4:1, zögerte aber beim Abschluss zu lange.

In der 56. Minute zeigte Schiri Heilig nach einem Handspiel im DJK-Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Torhüter Sebastian Neininger hielt aber den von Saggiomo getretenen Strafstoß. In der 65. Minute hatten die effizienten Gäste jedoch durch den Treffer von Stübbe zum 3:2 Grund zum Jubeln. Nur vier Minuten später hatte Christoph Erndle per Kopf die nächste gute DJK-Chance.

Da die Donaueschinger ihre Möglichkeiten nicht nutzten, kam Teningen in Minute 78 nach einer Ecke durch Hodel zum 3:3-Ausgleich. Nur eine Minute später ging die DJK durch den eingewechselten Benedikt Ganter erneut in Führung. Was sich in den letzten Minuten im TITEC- Sportpark abspielte, glich einem Drama. In der 83. Minute kam Neininger unnötig aus dem Tor. Dies nutzte Stübbe zum 4:4 aus 20 Metern. In der 86. Minute konnten die Teninger das 5:4 der Gastgeber gerade so verhindern. Zwei Minuten später traf Ohnmacht ins Tor. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In der 90. Minute dann der Schock für die Donaueschinger. Der eingewechselte Mensa brachte die Teninger erstmals in Führung. Die DJK versuchte mit einer unglaublichen Moral noch einmal alles. Schorpp verlangte in der 91. Minute mit seinem Heber dem Teninger Torhüter alles ab. Kurz darauf erzielte der eingewechselte Heiko Reich den vielumjubelten und glücklichen, aber hochverdienten Ausgleich. Tore: 1:0 (22.) Sauter, 1:1 Hodel (28.), 2:1 (30.)Ohnmacht, 3:1(52.) Sauter, 3:2 (66.) Stübbe, 3:3 (77.) Hodel, 4:3 (79.) Ganter, 4:4 (83.) Stübbe, 4:5 (90.) Mensa, 5:5 (90+2) Reich; SR: Heilig (Klettgau), Zuschauer: 200

DJK Donaueschingen: Neininger, Erndle, Tritschler, Sarr, Limberger (90. Kleinhans), Wild (78. Albicker), Sauter, Schorpp, Hölzenbein (72. Reich), Künstler (77. Ganter), Ohnmacht.

Trainerstimmen:

Tim Heine (DJK Donaueschingen): „Wir haben es in der ersten Hälfte versäumt, klar in Führung zu gehen. Diese Möglichkeit hatten wir auch in der zweiten Hälfte und versäumten es erneut. Nach der 3:1-Führung dürfen wir die Gegentreffer nicht so einfach bekommen. Trotz des späten Ausgleichs sind es für uns zwei verlorene Punkte.“

Pascal Spöri (FC Teningen): Dieses Spiel war für die Fans super, für die Verantwortlichen der Wahnsinn. Wir haben uns in der ersten Hälfte ganz schlecht präsentiert und konnten froh sein, dass die DJK nicht deutlicher führte. In der zweiten Hälfte waren wir deutlich besser und haben so den Punkt verdient.“