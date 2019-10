von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Sandhausen II 2:1 (0:0) „Hauptsache drei Punkte“, sagten sich die Verantwortlichen des FC 08 Villingen nach dem hauchdünnen 2:1-Sieg gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen II. Drei Tage nach der 0:4-Pokalpleite in Lahr holten die Nullachter drei enorm wichtige Punkte.

In einer nur unwesentlich veränderten Aufstellung im Vergleich zum Lahr-Spiel – Mauro Chiurazzi spielte für Timo Wagner, Daniel Wehrle für Gianluca Serpa – startete der FC 08 in eine zunächst eher zähe Begegnung. Kamran Yahyaijan sorgte mit einem Freistoß erstmals für Gefahr vor dem Gästetor (8.). Die dickste Chance in Halbzeit eins hatte aber der Tabellenletzte: Sandhausens Andreas Schiler scheiterte jedoch in einer Zwei-gegen-Null-Situation gleich zweimal an 08-Schlussmann Andrea Hoxha (12.).

Yahyaijan hatte in Minute 31 eine erneute Gelegenheit, sein Schuss geriet jedoch zu zentral. Ansonsten ereignete sich vor dem Pausentee bei kühl-nassen Bedingungen nur noch eine Situation: Yves Borie zwang für den SVS Hoxha zu einer Parade (34.).

In der zweiten Halbzeit herrscht sehr viel Leerlauf im Friedengrund. Erst eine gute Viertelstunde vor Schluss kam wieder etwas Leben in die Partie. Zunächst in Richtung Villinger Tor. Erst scheiterte Sandhausens Politakis frei an Hoxha (74.), dann setzte Konstantin Schiler eine hundertprozentige Chance ans Außennetz (75.). Der Chancenwucher rächte sich für die Nordbadener: Einen abgefälschten Freistoß von Tevfik Ceylan verwertete Dragan Ovuka zum umjubelten Villinger Führungstreffer (76.). Als Kamran Yahyaijan im Strafraum attackiert wurde, verwandelte Ceylan den Elfmeter souverän zum 2:0. War es das? Nein. Zwar verpasste Serpa in der 87. Minute knapp das 3:1 (87.), doch traf Yves Borie nach einem Eckball zum Anschlusstreffer. Sandhausen drückte nun auf den Ausgleich, doch die Nullachter behielten letztlich die Punkte im Friedengrund.

Tore: 1:0 (76.) Ovuka, 2:0 (79.) Ceylan (FE), 2:1 (88.) Borie; SR: Tobias Bartschat (Müllheim); ZS: 400

FC 08 Villingen: Hoxha – Feger, M. Chiurazzi, Peters, Ceylan – Berisha (82. Serpa), Ukoh (61. Wagner), Ovuka, Wehrle – K. Yahyaijan (92. Beha), Bak