Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit Möhringen, Kirchen-Hausen und Lenzkirch sind drei Teams mit der Idealpunktzahl sechs aus den ersten zwei Partien gestartet. Am anderen Ende der Tabelle wartet mit Öfingen, Löffingen II und der SG Unadingen noch ein Trio auf den ersten Zähler.

Von Platz eins grüßt aktuell der FV Möhringen. „Es ist eine schöne Momentaufnahme, die wir gerne mitnehmen. Es gibt in dieser Saison in der Liga keine Übermannschaft. Da kann jeder jeden schlagen. Ich hatte meiner Elf zugetraut, dass wir einen guten Start hinlegen können. Jetzt sollten uns die sechs Punkte noch mehr Selbstvertrauen geben“, hofft Trainer Heinz Jäger. Beim 4:1-Sieg in Löffingen war Jäger mit dem Ergebnis und der Defensivleistung seiner Elf zufrieden. „In der Spielkontrolle müssen wir uns steigern. Die junge Mannschaft ist jedoch auf einem sehr guten Weg“, fügt Jäger an.

Viel Lob verteilt Berkay Cakici, neuer Trainer der SG Kirchen-Hausen, nach dem 3:1-Erfolg gegen Eisenbach. „Die Mannschaft hat sich durchgehend an die Vorgaben gehalten. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Dafür ein dickes Kompliment“, sagt Cakici. Den Gegentreffer kann Cakici verkraften. „Ein Sonntagsschuss, bei dem nichts zu machen war.“ Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs der Gäste hatte Cakici nie das Gefühl, es könne etwas anbrennen. „Wir haben die Partie dominiert. Da nun weitere Spieler aus dem Urlaub zurückkehren, werden wir bald noch mehr Alternativen haben“, betont der Spielertrainer.

Mit einem 2:1-Erfolg meisterte der SV TuS Immendingen das schwere Auswärtsspiel beim SSC Donaueschingen. „Wir haben in der Mannschaft eine gute Stimmung. Jetzt müssen wir noch die kleinen individuellen Fehler abstellen, dann bin ich sehr zuversichtlich“, resümiert Trainer Peter Tumler. Steigerungspotenzial hat Tumler im Umschaltspiel und auch im zentralen Mittelfeld erkannt. Defensiv stehe die Elf hingegen schon sehr gut. „Wir sind gut gestartet, doch es lässt sich in allen Bereichen noch etwas verbessern“, betont der Übungsleiter.

Mehr hatte sich die Elf des SSC Donaueschingen versprochen, die ohne den im Urlaub weilenden Trainer Thomas Minzer antrat. „In Halbzeit eins waren beide Teams gleichstark. Nach dem Seitenwechsel hat uns im Abschluss etwas das Glück gefehlt“, sagt Spieler Sebastian Charton. Er selbst traf mit einem Freistoß nur die Querlatte und im zweiten Versuch ein Mitspieler den Pfosten. „Gehen die Bälle rein, ist mehr möglich und Immendingen wird vielleicht nervös“, so Charton. Pech für die Donaueschinger, dass Daniel Hölderle schon nach vier Minuten verletzt den Platz verlassen musste.

Mit 1:2 unterlag der SV Öfingen in Hinterzarten. Trainer Jörg Kienast war nach den 90 Minuten verärgert. „Es war noch nie so leicht, in Hinterzarten zu gewinnen. Dreimal treffen wir das leere Tor nicht. Wir müssen nach 45 Minuten mit 3:1 führen. Wir haben die Punkte leichtfertig hergeschenkt“, resümiert Kienast. Bis zur 90. Minute hielt seine Elf zumindest einen Punkt in der Hand, doch in der Nachspielzeit traf Hinterzarten zum 2:1. „Spielerisch haben wir uns gesteigert und auch mutig gespielt. Die Chancenverwertung muss sich jedoch dringend verbessern“, so Kienast.

Björn Werhan, Co-Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen, empfiehlt seinen Spielern, das 5:0 gegen die SG Unadingen richtig einzuordnen. „Wir sollten das Ergebnis nicht überbewerten. Wir hatten einen guten Tag und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Es werden jedoch andere Gegner kommen, die uns mehr fordern. Also nehmen wir die drei Punkte gerne mit und konzentrieren uns schnell auf die kommende Aufgabe“, so Werhan. Ihm hat gefallen, wie seine Elf die Partie von Anfang an im Griff hatte und das Spiel schnell in die gewünschten Bahnen lenkte.

Nahezu chancenlos war die SG Unadingen/Dittishausen beim 0:5 in Riedöschingen. „Wir machen noch immer zu viele Fehler, die in der Liga sofort bestraft werden. Wir müssen schnell lernen“, sagt Trainer Thomas Wolf. Der Aufsteiger hat laut Wolf „ein Hammer-Auftaktprogramm“, bei dem ihm vorher klar war, dass es nicht viele Punkte geben wird. Unterdessen ehrt es Wolf, dass er wegen noch fehlender Spieler nicht jammern will. „In Halbzeit zwei waren wir zehn Minuten gut im Spiel, kassieren dann aber das 0:3. Danach war die Luft raus“, so Wolf. Am Sonntag kommt der SSC Donaueschingen. Wolf: „Auch da werden wir nur krasser Außenseiter sein.“