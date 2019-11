Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Am letzten Spieltag vor der Winterpause durfte sich in erster Linie Spitzenreiter FV Möhringen als der große Sieger fühlen. Die Elf von Trainer Heinz Jäger gewann ihr Heimspiel gegen Löffingen II klar mit 7:1 Toren und durfte sich anschließend über die gleichzeitige Niederlage von Verfolger Kirchen-Hausen freuen. Damit baute Möhringen, bei einem mehr ausgetragenen Spiel, den Vorsprung auf fünf Punkte aus.

Drei Tore erzielte die SG Kirchen-Hausen in Eisenbach und kassierte dennoch eine 3:4-Niederlage. „Bei drei Treffern musst du zumindest einen Punkt mitnehmen. Wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Wir agierten unsicher und hatten uns möglicherweise selbst zu viel Druck gemacht. Wir haben es nie geschafft, unser gewohntes Spiel aufzuziehen“, sagt SG-Spielertrainer Berkay Cakici. Er sah daher „das schwächste Spiel in einer bislang sehr guten Saison.“ Individuelle Fehler ermöglichten Eisenbach die Treffer. Cakici: „Wir hatten zuletzt dreimal in Folge keinen Gegentreffer bekommen. Jetzt gleich vier hätte ich daher nicht für möglich gehalten.“

Nach zuletzt vier Siegen ohne Gegentreffer musste sich die SG Riedöschingen/Hondingen beim Aufsteiger SG Unadingen mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Trotz einer schnellen Führung gelang der zweite Treffer nicht. „Wir haben unser Potenzial nicht abgerufen und blieben 90 Minuten unter unseren Möglichkeiten. Unadingen hat es gut gemacht und sich den Punkt verdient“, sagt Co-Trainer und Spieler Björn Werhan und ergänzt: „Es war zu wenig, was wir gebracht haben. Die zwei verlorenen Punkte sind jedoch kein Beinbruch. Wir können nicht alle Spiele gewinnen.“ Die SG Riedöschingen musste in der Tabelle dem FC Lenzkirch den dritten Platz überlassen und vergab die Chance, auf Rang zwei zu springen. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, um nach der Winterpause anzugreifen“, ergänzt Werhan.

Mit dem 1:1 gegen die SG Riedöschingen holte Aufsteiger SG Unadingen/Dittishausen im 14. Spiel den 15 Punkt. „Ein verdientes und korrektes Ergebnis. Wir haben es super gemacht. Obwohl weiterhin wichtige Stammspieler fehlen, finden sich die Nachrücker immer besser zurecht. Aktuell läuft es wirklich gut“, freut sich Trainer Thomas Wolf. Die Winterpause komme daher zu früh, denn nur zu gerne hätte die SG Unadingen jetzt noch einige Punkte draufgelegt. Andererseits freut sich Wolf auf die Rückkehrer. „Wir haben gezeigt, dass wir das Potenzial für die Liga haben. Spiele wie gegen Riedöschingen werden uns noch mehr Mut machen. Aktuell bin ich mit unseren Leistungen sehr zufrieden“, ergänzt Wolf.

Mit dem 2:1-Erfolg in Immendingen verabschiedete sich der SSC Donaueschingen mit vier Siegen am Stück in die Winterpause. „Wir brauchten zehn Minuten, um in das Spiel zu finden und uns an den Platz zu gewöhnen Ich bin mit unserer Leistung zufrieden, auch wenn ich mir die letzte halbe Stunde etwas anders vorgestellt hatte. Da war Immendingen überlegen und drückte auf den Ausgleich. Wir standen stabil und haben den Erfolg über die Zeit gebracht“, analysiert Trainer Thomas Minzer. Somit sei beim SSC zwar das Ende gut, aber längst nicht alles gut, denn es wäre mehr möglich gewesen. Immerhin sei der Abschluss sehr versöhnlich gewesen.

Für Peter Tumler, Trainer des SV TuS Immendingen, war die Partie gegen den SSC „ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe“. Seine Elf habe es lange Zeit verpasst, die Tore zu schießen. „Ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen. Donaueschingen hat in Halbzeit eins richtig guten und schönen Fußball gezeigt. Wir haben nach dem Abschlusstreffer alles versucht, sind aber bei der kompakten Abwehr nicht durchgekommen“, resümiert Tumler. Er setzt darauf, dass seine Elf noch zwei Nachholspiele zu bestreiten hat und sich doch noch in den Kampf um Rang zwei einschalten kann. „Dazu müssen wir am Wochenende in Kirchen-Hausen gewinnen. Mit der gezeigten Leistung gegen den SSC ist das nicht unmöglich“, fügt Tumler an.

Erstmals in der Saison kassierte der SV Öfingen keinen Gegentreffer und feierte gegen Hinterzarten einen 1:0-Erfolg. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Spiel. Hinterzarten hat eine große Qualität. Als wir das letzte Mal 1:0 gewonnen haben, war ich gerade als Trainer bei Öfingen eingestiegen. Die Tabelle zeigt, wie wichtig die drei Zähler sind“, betont Trainer Jörg Kienast, dessen Elf noch ein Nachholspiel beim Tabellenletzten Saig zu bestreiten hat. „Wir haben gegen Hinterzarten sehr griffig gespielt, waren von der ersten Minute an im Spiel. Nach den zuletzt guten Eindrücken hat meine Elf nochmals nachgelegt. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir einen sehr erfreulichen Jahresabschluss hinbekommen werden“, fügt Kienast an.

Der FC Pfohren feierte gegen das Schlusslicht aus Saig einen 2:1-Arbeitssieg. „Wir haben es uns weitgehend selbst sehr schwer gemacht. Gefühlt war es über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Wir müssen die Partie in Halbzeit eins entscheiden, denn es waren genügend Möglichkeiten da“, resümiert Trainer Erich Thurow. In Minute 84 gelang dem Gast der Anschlusstreffer. „Es war nicht so, dass wir anschließend um den Sieg zittern mussten. Allerdings hätten wir es uns wesentlich einfacher machen können“, ergänzt Thurow. Pfohren muss am kommenden Wochenende nochmals ran. Vor eigenem Publikum will man sich mit einem Erfolg gegen Lenzkirch deutlicher von der Abstiegszone absetzen.