Basketball, ProA: Im Westen nichts Neues: Bei den Bayer Giants Leverkusen gaben die wiha Panthers wieder einmal ein Spiel spät aus der Hand, welches die Schwenninger Basketballer mit mehr Cleverness und weniger leichtfertigen Fehlern in der Schlussphase auch locker hätten gewinnen können. Das 81:90 bedeutet die vierte Niederlage in Serie und das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Nach der gefühlt x-ten vermeidbaren Niederlage macht sich bei den wiha Panthers langsam Frustration breit. „Das Spiel lief genauso wie gegen Chemnitz, Jena oder Artland. Wir hätten es locker gewinnen können. Stattdessen machen wir in den letzten Minuten sechs Fehler hintereinander und versuchen, mit Einzelaktionen das Spiel zu entscheiden. Das frustriert“, sagt Trainer Alen Velcic. Spielmacher David Dennis ergänzt: „Wir haben noch keinen Weg gefunden, um enge Spiele zu gewinnen. Das nervt.“

Bei den Giants zeigten die wiha Panthers zwar bei Weitem keine Glanzleistung, boten dem heimstarken Mitaufsteiger allerdings über das gesamte Spiel hinweg auf Augenhöhe Paroli und hätten einen Sieg verdient. Späte individuelle Nachlässigkeiten sowie taktische Fehlentscheidungen führten dann zur Niederlage. So entschieden sich die Panthers beispielsweise in den letzten Angriffen oftmals für den Weg durch die Zone, welche Giants-Riese Dennis Heitzmann (2,18 Meter) allerdings dicht machte und alles in seiner Stratosphäre wegblockte. „Das war nicht der Plan. Wir wollten nicht in seine Nähe kommen und aus der Zone nach außen passen“, erklärt Velcic. Auf der anderen Seite rotierten die Schwenninger zweimal falsch und ermöglichten den Gastgebern dadurch zwei offene Dreier, die das Spiel entschieden.

Basketball Panthers verlieren schon wieder knapp Das könnte Sie auch interessieren

Wie eine Schablone legt sich das Muster des „Crunch-Time-Kollapses“ auf eine Vielzahl von Spielen der Panthers in dieser Saison. Insbesondere auswärts zeigte das Velcic-Team in sechs von sieben Spielen bei teils absoluten Spitzenmannschaften gute Leistungen, kehrte aber nur aus Karlsruhe mit einem Sieg zurück. „Immer wieder gewinnen Vereine aus dem Tabellenkeller gegen Topteams. Das ist uns bisher noch nicht gelungen und bringt uns in eine schlechte Situation am Ende der Tabelle“, schätzt Dennis die Lage des Aufsteigers ein. „Langsam kommen wir an einen Punkt, an dem jedes Spiel zählt und wir uns nicht mehr viele Niederlagen erlauben können.“ Erstmals in dieser Saison belegen die wiha Panthers mit Rang 16 einen Abstiegsplatz. Die Playoffs sind vorerst kein Thema mehr, auch wenn die untere Tabellenhälfte nach wie vor dicht besiedelt ist und eine kleine Siegesserie bereits mehrere Plätze ausmachen kann.

Diese Serie erhoffen sich die Panthers nun von der anstehenden Englischen Woche. Den Spielen gegen Schalke am Mittwochabend und in Hagen am Samstag kommt eine enorme Bedeutung zu. Beide Gegner rangieren in der unteren Tabellenhälfte und bewegen sich in etwa auf demselben Niveau wie die Neckarstädter. Mit zwei Siegen können sich die Aufsteiger gehörig Luft im Abstiegskampf verschaffen und einen großen Satz in der Tabelle machen. Dass dies jedoch kein Kinderspiel wird, zeigen die jüngsten Ergebnisse. Hagen gewann die letzten beiden Spiele, darunter gegen das Topteam Heidelberg. Schalke befindet sich trotz der knappen Niederlage gegen Paderborn am Samstag ebenfalls im Aufwind und ist jederzeit für eine Überraschung gut, was die Erfolge gegen Rostock oder Heidelberg zeigen.

Die Panthers dürften also gewarnt sein. David Dennis gibt die Marschroute vor: „Wir müssen konzentriert sein und als Team spielen.“ Und zwar über die kompletten 40 Minuten. Ansonsten droht den Panthers ein erneuter Gruß des Murmeltiers.